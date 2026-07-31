Calciomercato Bologna – Aperto il casting per il difensore centrale

Gli arrivi e le ufficialità di Amondarain e Dovbyk hanno rincuorato i tifosi rossoblù e alzato l’asticella. Sotto le Due Torri si rivedrà in questi giorni l’oggetto del desiderio del calciomercato estivo. Rientrerà a Casteldebole Jhon Lucumì, cercato, sondato e trattato da Juventus, Como, Galatasaray, Besiktas e Rennes.

La storia del difensore colombiano degli ultimi mesi è cosa nota. Probabilmente lascerà Bologna e il club rossoblù dovrà farsi trovare pronto qualora questo accadesse. Come scrive Claudio Beneforti nell’edizione odierna di Stadio, anche Domenico Tedesco avrebbe chiesto ai vertici del club un rinforzo di spessore se la partenza di Lucumì divenisse effettiva. La difesa è un reparto delicato e adattarsi in Serie A richiede determinate tempistiche. Il Bologna sta così riflettendo: dal punto di vista numerico il club rossoblù non avrebbe bisogno di intervenire sul mercato, ma sotto il profilo tecnico, tattico e di leadership servirebbe trovare un nuovo Lucumì.

Calciomercato Bologna – I nomi per la difesa

Attualmente seguendo il ragionamento di Claudio Beneforti, i nomi sul taccuino del Bologna sono due: Marc-Oliver Kempf difensore del Como e Diego Carlos, anche lui ex Como, ma di proprietà del Fenerbahçe. Centrali difensivi esperti che hanno già calcato i campi del campionato italiano. Il primo, tedesco classe 1995, potrebbe essere inserito nell’affare Lucumì, che piace – e tanto – al Como di Fabregas. Lucumì, invece, vorrebbe aspettare la Juventus, che nel frattempo deve pareggiare l’offerta del club lariano. Intrecci di calciomercato.

Il secondo nome è legato al trentatreenne Diego Carlos: in prestito al Como nella passata stagione, ma di stanza ad Istanbul. L’unico scoglio legato al suo ingaggio è proprio il suo stipendio; il difensore brasiliano guadagna oltre tre milioni di euro netti all’anno e il Fenerbahçe dovrebbe contribuire al pagamento dell’ingaggio, così come fatto con il Como nella stagione 2025-2026.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook