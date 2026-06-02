Calciomercato Bologna – Dal Brasile: interessamento del Barcellona per Kaiki

È sempre calciomercato a Bologna, soprattutto in questi giorni e soprattutto oggi che i Rossoblù hanno annunciato ufficialmente il loro nuovo allenatore, Domenico Tedesco. La direzione dei Felsinei, con una nuova guida tecnica, sarà più chiara anche sul mercato, laddove però certi profili sono monitorati da settimane: uno di questi porta il nome di Kaiki Bruno, terzino sinistro del Cruzeiro. Proprio dal Brasile, nelle scorse ore, è arrivata la notiza di una concorrente molto importante per lui: il Barcellona.

Calciomercato Bologna: su Kaiki anche il Barcellona

È passata qualche settimana, ma ciò non vuol dire che l’interesse sia sparito, anzi. Kaiki Bruno, terzino sinistro classe 2003 del Cruzerio, è rimasto uno dei nomi sul taccuino della dirigenza Rossoblù per il calciomercato del Bologna. È un nome, però, che sta attirando su di sé anche altre attenzioni, come viene registrato direttamente dal Brasile.

🚨: O Barcelona, da Espanha, entrou na corrida entre os interessados pelo lateral Kaiki, do Cruzeiro.



O clube catalão sabe de outros interessados, e não descarta um esforço para contar com o atleta. Betis, também da Espanha e Bologna, da Itália, já haviam demonstrado interesse… pic.twitter.com/L4qB0Z7iOo — Dan Abreu (@danabreus) June 2, 2026

Dan Abreu, giornalista brasiliano, sul proprio profilo X ha riportato la notizia di un interesse preliminare anche del Barcellona per Kaiki Bruno. I Blaugrana, sempre alla ricerca dei migliori talenti mondiali, avrebbero messo gli occhi anche sul terzino del Cruzerio, che in tutto ciò, ovviamente, non può che sfregarsi le mani.

Il prezzo del Cruzeiro

In tutto ciò, per l’appunto, la società brasiliana si è fatta anche un’idea di quello che potrebbe essere un prezzo di vendita per Kaiki Bruno, laddove si dovesse scatenare un’asta. Perché, è bene ricordare, che così come il Bologna, per il suo calciomercato, aveva messo gli occhi da settimane sul terzino classe 2003, anche il Betis Siviglia si era mosso per lui già da diverso tempo.

Con l’aggiunta del Barcellona, la situazione diventa ora più complicata un po’ per tutti, tranne appunto per il Cruzerio. Il club di Belo Horizonte, per il suo terzino, pensa a un prezzo che oscilla tra i 15 e i 20 milioni di euro come offerta giusta per lasciarlo partire, a differenza dei circa 10 milioni di qualche settimana fa. Il Bologna continuerà a guardare a Kaiki per il suo futuro sulla fascia?

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