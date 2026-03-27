Calciomercato Bologna, rossoblù su Kaiki Bruno: la voce dal Brasile

Una voce dal Brasile chiama in causa il Bologna in vista del prossimo calciomercato: la società felsinea seguirebbe il terzino del Cruzeiro Kaiki Bruno. Terzino sinistro, classe 2003, L’esterno brasiliano ha già in passato attirato l’attenzione dell’Europa, anche quella più importante.

I rossoblù avrebbero sondato il suo profilo, dopo un’attenta osservazione tecnica, in vista di un possibile cambio sulla corsia mancina di difesa. Il brasiliano, infatti, potrebbe essere l’uomo giusto per sostituire Charalampos Lykogiannis, qualora il greco dovesse effettivamente andare a scadenza senza rinnovo. Una possibilità reale, visto che non esiste più alcuna clausola per il rinnovo come in passato.

Kaiki Bruno, il prezzo e la situazione

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Bologna sta guardando a Kaiki Bruno per la prossima annata sportiva. Il prezzo del suo cartellino, considerando la scadenza del contratto tra un anno e mezzo, dovrebbe essere intorno ai 10 milioni di euro.

Nel mese di gennaio l’esterno del Cruzeiro aveva già quasi completato il suo approdo in Italia. Il Como aveva quasi concluso il suo acquisto, dopo aver riscattato dal Bologna e spedito Posch in Bundesliga. Poi l’accordo, intorno ai 12 milioni di euro, era saltato e Kaiki Bruno era rimasto in Patria, con la maglia della formazione di Belo Horizonte.

Concorrenza

Il Bologna, comunque, non è l’unica società a sondare Kaiki Bruno in vista del calciomercato estivo. Su di lui, riportano le voci brasiliane, c’è anche l’interesse concreto del Betis Siviglia. Non il più ricco dei club, ma comunque in grado di proporre cifre interessanti e un progetto tecnico da sviluppare.

Attenzione poi alla posizione del Como che, non va escluso, potrebbe rapidamente tornare alla carica. I lombardi avrebbero validi argomenti economici e d’ambizione per convincere il terzino brasiliano, viste le disponibilità della proprietà nonché la più che reale possibilità di qualificarsi alle prossime coppe europee.

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