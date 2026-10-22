Calciomercato Bologna, a centrocampo il primo nome è Bondo: il preferito di Palladino

Tra le tre necessità individuate dal club per intervenire e rinforzare l’organico, il centrocampo con un mediano che abbia doti di regia è una priorità. Il Bologna, i suoi dirigenti e mister Palladino si stanno confrontando su ruoli e nomi e per il reparto nevralgico il primo nome del campano è stato quello di Warren Bondo.

Francese, classe 2003, proprietà Milan, non è solamente il preferito del neo tecnico rossoblù ma è anche un’occasione di mercato. L’ex giocatore del Monza, infatti, si trova attualmente fuori dai piani del club rossonero che sostanzialmente non lo ha incluso nella rosa della squadra di Ruben Amorim. Dopo i tentativi di cessione della fine dell’estate, a gennaio il giocatore è assolutamente in partenza.

Bondo, il lancio al Monza e l’addio

Nell’estate del 2022, Bondo era arrivato al Monza dal Nancy a titolo gratuito. Dopo un primo prestito alla Reggina, è tornato a Monza nell’estate del 2023. Da lì in poi, Raffaele Palladino (al secondo anno sulla panchina brianzola) era rimasto molto colpito dalle doti del centrocampista.

Da dicembre, infatti, il tecnico lo ha messo titolare senza più toglierlo. 25 presenze (di cui 14 dall’inizio), 1 gol e 1 assist in campionato. Nell’annata successiva, nonostante il cambio di allenatore e l’arrivo di Nesta, il francese aveva mantenuto il posto da titolare nella squadra biancorossa.

Nel mercato di gennaio, dopo l’anno e mezzo di ottime prestazioni, il Milan aveva deciso di puntare su di lui investendo 10,5 milioni più 5 di bonus (ancora eventualmente da versare).

Bondo, il preferito di Palladino

Nell’ultima stagione, Bondo ha giocato con continuità nella Cremonese in prestito. Il ritorno al Milan, come detto, non ha fruttato un inserimento nell’organico rossonero. Ma per mister Palladino Warren è il centrocampista ideale sul mercato.

Ma non solo, Bondo è il giocatore al momento più facilmente prendibile sul calciomercato di gennaio per le comunque non enormi disponibilità del Bologna. La possibilità di prendere un calciatore particolarmente gradito al tecnico alle migliori condizioni possibili nella finestra trasferimenti invernale è sicuramente un’opportunità quasi senza paragone.

Il club rossoblù peraltro aveva provato in più di un’occasione a prendere Bondo. Inoltre, era stato uno dei club a chiedere informazioni sul francese sul finale del mercato estivo. L’ex Monza e Cremonese potrebbe quindi tornare in auge dopo il sondaggio estivo, poi abbandonato per la scelta di puntare sulla valorizzazione di Libra, ovvero una mezzala come richiesto dal Domenico Tedesco.

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