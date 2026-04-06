In un momento fondamentale per la prima squadra, Sartori non può dimenticarsi di pensare alla rosa del futuro. La Primavera, che attualmente si trova a quota 45, esattamente tra Inter e Juventus, è una formazione validissima, eppure manca qualcosa, un jolly. Jolly che il Bologna ha trovato in Salouma Coulibaly, prossimo obiettivo di calciomercato.

Calciomercato Bologna, attenzione a Coulibaly

Arrivato a Mantova pochi mesi fa come centrocampista, il francese Salouma Coulibaly ha stupito da subito per rapidità nell’adattamento e duttilità. Classe 2008, dal suo approdo in Primavera 3 ha portato i virgiliani al primo posto della classifica, scavalcando la Pro Patria. Il suo apporto è stato decisivo, visto che in cinque gare ha timbrato ben quattro volte il cartellino, e gli è già valso le convocazioni in prima squadra. Non male per un centrocampista adattato come punta.

Sirene di mercato

Queste eccellenti prestazioni, ovviamente, si portano dietro gli sguardi indiscreti di moltissime società. In patria, il classe 2008 piace al Lille, mentre il Belgio c’è il Club Brugge. Se dovesse continuare il suo percorso nello Stivale, ma lontano da Mantova, come riporta Sportitalia gli interessati sarebbero Genoa, Bologna e Fiorentina. Insomma, la concorrenza è ampia e spietata, ragion per cui possiamo aspettarci un rialzo nel prezzo del cartellino.

L’intuizione del ds biancorosso, d’altronde, vale decisamente il prezzo del biglietto. Chissà se avrà portato in Serie A un futuro simbolo del campionato, magari addirittura dei felsinei: il francese sarebbe l’interprete perfetto per un 4-2-3-1 o per un 4-3-3 date le sue radici da centrocampista. Eppure, con quel feroce senso del gol, potrebbe pure fare la punta in caso di emergenza. D’altronde è quello che sta già facendo con ottimi risultati.

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