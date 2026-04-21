Calciomercato Bologna, Dalla Turchia: il Galatasaray prepara l’offerta per Rowe

Mancano solo cinque giornate al termine del campionato e, mentre Vincenzo Italiano e il suo Bologna cercano di rimanere appigliati all’ottavo posto, sullo sfondo il club felsineo ha già iniziato a riflettere sulle strategie da adoperare per la prossima stagione, specialmente in termini di calciomercato.

Se è certo che ci saranno nuove entrate per rinforzare alcuni reparti in difficoltà, non è da escludere che possano esserci delle sorprese anche per quanto riguarda il mercato in uscita.

Calciomercato Bologna: il Galatasaray ha messo Rowe nel mirino

Secondo quanto riportato dal quotidiano turco Fanatik infatti, il Galatasaray avrebbe messo gli occhi sull’esterno rossoblù Jonathan Rowe. Il club turco, al momento primo in campionato a quattro giornate dalla fine, avrebbe deciso di non esercitare l’opzione di riscatto da 30 milioni per Noa Lang – arrivato in prestito dal Napoli a metà stagione – e sarebbe a caccia del sostituto.

Jonathan Rowe o “Johnny”, come chiamato amorevolmente dai suoi compagni di squadra, non ha dunque stupito solo il Bologna anzi; il classe 2003, acquistato per ben 17 milioni dall’Olympique Marsiglia, ha scaturito l’interesse di molti club in Italia e all’estero.

Il club turco vuole fare leva sul fattore Champions League

Appena approdato nel club rossoblù, l’esterno ci ha messo un po’ ad adattarsi ai meccanismi della Serie A, ma una volta preso il ritmo, i risultati non hanno tardato ad arrivare. In 38 presenze con il Bologna, Rowe ha totalizzato 7 gol e 4 assist di cui rispettivamente 4 e 2 realizzati in Europa League, competizione in cui l’apporto dell’inglese è stato a dir poco fondamentale.

Ed è proprio il punto “competizioni europee” che il club turco vuole sfruttare al fine di convincere l’inglese ad approdare al Galatasaray. La dirigenza della Cimbom farà infatti leva sul fattore Champions League per mettere le mani sul talento “made in London”. Sempre secondo quanto riportato da quotidiano turco, una prima offerta del Galatasaray al Bologna potrebbe arrivare già nelle prossime settimane.

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