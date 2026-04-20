Calciomercato Bologna, Sartori al Picco per Spezia-Südtirol: due gli osservati speciali

Mentre il Bologna è focalizzato sulle ultime cinque partite rimanenti in campionato, sullo sfondo, la dirigenza rossoblù continua il lavoro di osservazione e scouting in vista della prossima stagione e del prossimo calciomercato. Ieri infatti, sugli spalti dello stadio Alberto Picco, era presente Giovanni Sartori per monitorare i due centrocampisti Christian Comotto e Alessandro Romano – rispettivamente di proprietà di Milan e Roma- attualmente in prestito allo Spezia.

Calciomercato Bologna: Sartori annota due nomi per il centrocampo

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, sia Christian Comotto che Alessandro Romano sono stati osservati speciali del direttore dell’area tecnica. Sartori avrebbe già avviato i contatti con gli agenti dei due ragazzi, e nelle prossime settimane, potrebbe avviare i contatti anche con i due club detentori dei loro cartellini. Entrambi i giocatori sono infatti attualmente allo Spezia in prestito secco e torneranno nei rispettivi club a prescindere dai risultati che otterrà la squadra ligure.

Comotto, il giovanissimo talento di proprietà del Milan

Christian Comotto, nato il 25 aprile 2008 a Roma, non ha nemmeno diciotto anni ed è considerato tra i migliori talenti della Primavera rossonera. Giovanni Sartori infatti, lo aveva già osservato lo scorzo 7 marzo, sempre allo stadio Picco, in occasione di Spezia-Monza. Per il centrocampista, figlio dell’ex difensore di Fiorentina e Torino Gianluca Comotto, si parlerebbe molto probabilmente di un prestito secco. Il Milan infatti, non è per niente intenzionato a perdere uno dei suoi giovani più promettenti.

Calciomercato Bologna: occhi anche su Alessandro Romano

Un prestito con opzione potrebbe essere invece proposto per Alessandro Romano, classe 2006, cresciuto tra le giovanili del Winterthur (in Svizzera, dov’è nato) e della Roma. Dall’inizio di questa stagione, Romano ha collezionato 16 presenze e un assist con la maglia dello Spezia e per il Bologna potrebbe essere un rinforzo perfetto per il centrocampo.

Tuttavia, il possibile avvio con la Roma durante il calciomercato estivo dipenderà dalla volontà di Gian Piero Gasperini, che potrebbe anche decidere di dare una chance in prima squadra al diciannovenne la prossima stagione.

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