Calciomercato Bologna, Il quotidiano spagnolo ‘Diario AS’ rivela: “Rossoblù interessati a Jorge Salinas”

Ora che il Bologna ha finalmente annunciato Domenico Tedesco come nuovo allenatore, la dirigenza rossoblù può focalizzarsi sull’imminente calciomercato estivo che avrà ufficialmente inizio il 29 giugno.

Il club felsineo e il nuovo tecnico vogliono programmare al meglio la stagione 2026/27, costruendo una rosa competitiva in grado di qualificarsi alle competizioni europee. Per questo motivo, Giovanni Sartori e Marco Di Vaio hanno sul taccuino diversi nomi per rinforzare ogni reparto e, per quanto riguarda la difesa, un nuovo nome è sorto nelle ultime ore.

Diario AS conferma: “Bologna interessato a Jorge Salinas”

Come riportato dal quotidiano sportivo spagnolo “Diario AS” infatti, il Bologna avrebbe chiesto informazioni per il difensore Jorge Salinas del Racing Santander appena promosso in massima serie.

Jorge Salinas, classe 2007, ha da poco compiuto 19 anni e si è affermato questa stagione proprio con il Racing Santander in Segunda División (la Serie B spagnola) dopo aver giocato nel settore giovanile del club. Con il Racing, tra Liga e Copa del Rey il difensore ha disputato 34 partite di cui 31 da titolare. Un totale di 2656 minuti giocati con 7 assist forniti. Di piede mancino e abile nei contrasti, Salinas può giocare sia come terzino sinistro che come difensore centrale.

Jorge Salinas: la clausola rescissoria

La scorsa stagione, Jorge Salinas ha rinnovato il contratto con il Racing Santander fino al 30 giugno 2029 e, in seguito alla promozione in massima serie, il club spagnolo ha fissato la clausola rescissoria del difensore a 16 milioni di euro. Tuttavia, come fa sapere “Diario AS”, considerato il fatto che la stagione 2026/27 non inizierà ufficialmente prima del 1° luglio, il Racing potrebbe essere considerato ancora una squadra di Segunda División con la clausola che verrebbe conseguentemente ridotta a 8 milioni.

Calciomercato Bologna: La concorrenza per Salinas è alta, sulle sue tracce anche Barcellona, Atletico Madrid e PSG

Il Bologna non è però il solo ad essere sulle tracce del difensore, che anzi, è nei radar di alcuni top club europei per il calciomercato estivo. Tra le società che hanno contattato il Racing e l’agente di Salinas Jorge Mendes, figurano infatti Barcellona e Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt e Bayer Leverkusen in Germania, Newcastle United in Inghilterra, Porto e persino il PSG.

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