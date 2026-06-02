Ufficiale: Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del Bologna

Dopo giorni di valutazioni, contatti e riflessioni, adesso è arrivata anche l’ufficialità: sarà Domenico Tedesco il nuovo allenatore del Bologna. Il tecnico italo-tedesco raccoglierà l’eredità di Vincenzo Italiano e guiderà i rossoblù nella prossima stagione, riportando così in Italia la propria carriera dopo le esperienze maturate all’estero.

Il Bologna ha sciolto gli ultimi dubbi negli scorsi giorni, accelerando definitivamente per l’ex commissario tecnico del Belgio e superando la concorrenza degli altri profili valutati dalla dirigenza.

Il comunicato del Bologna

A comunicare ufficialmente l’arrivo del nuovo tecnico è direttamente il Bologna tramite i suoi canali. Ecco il comunicato del club rossoblù.

«Il Bologna FC 1909 comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Domenico Tedesco, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per una stagione successiva. Nato a Rossano (CS) il 12/9/1985, nel corso della sua carriera da allenatore ha lavorato nei settori giovanili di Stoccarda e Hoffenheim, quindi ha guidato Erzgebirge Aue, Schalke 04, Spartak Mosca, Lipsia, Nazionale del Belgio e Fenerbahce. Ha ottenuto un secondo e un quarto posto nella Bundesliga tedesca, un secondo posto nella Prem’er-Liga russa, ha raggiunto gli Ottavi di Finale ai Campionati Europei, e ha vinto due titoli: una Coppa di Germania (Lipsia 2021-22) e una Supercoppa di Turchia (Fenerbahce 2025). A livello di competizioni continentali, ha partecipato alla Champions League e anche all’Europa League, raggiungendo la semifinale nel 2021-22. Benvenuto Mister!».

Il Bologna ha scelto di affidarsi ad un allenatore giovane ma già ricco di esperienza internazionale. Una decisione arrivata rapidamente anche per permettere alla società di programmare al meglio il futuro, dal mercato estivo agli impegni della prossima stagione.

Bologna, si riparte da Tedesco

Sarà dunque Domenico Tedesco a prendere in mano il testimone lasciato da Vincenzo Italiano, reduce dalla vittoria della Coppa Italia e dal percorso europeo culminato nei quarti di finale di Europa League. Un’eredità che stavolta il Bologna ha deciso di affidare ad un allenatore dalla forte impronta internazionale e con idee di gioco moderne.

Nel corso della sua carriera Tedesco ha maturato esperienza in diversi campionati europei. Dalla Bundesliga alla Russia, passando per il Belgio e la Turchia, il tecnico nativo della Calabria ha costruito negli anni un percorso di alto livello.

La scelta del Bologna è ricaduta su di lui anche per la capacità di gestire squadre impegnate su più fronti. Caratteristiche considerate fondamentali dalla dirigenza rossoblù in vista della prossima stagione. Per Tedesco si tratta anche di un ritorno simbolico in Italia.

Comincia così una nuova era per il Bologna. E non resta che dare il benvenuto a Domenico Tedesco: buon lavoro mister!

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