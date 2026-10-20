Calciomercato Bologna, ecco chi ha osservato Sartori in Ravenna-Spezia: i nomi

Il moto perpetuo di Giovanni Sartori e di tutto lo staff scouting al suo servizio e al servizio del Bologna in vista delle future sessioni di calciomercato non si ferma mai. L’ultima visita del responsabile dell’area tecnica rossoblù è stato lo scorso weekend a Ravenna.

Il dirigente lodigiano è stato sugli spalti dello Stadio Bruno Benelli della località romagnola, in occasione della sfida di Serie C tra i padroni di casa ravennati vinta 0-1 dai liguri ospiti. Un viaggio originale, in realtà, per l’ex dirigente di Atalanta e Chievo Verona che, in Italia, è stato spesso nelle ultime annate a osservare la Serie B.

La gara tra Ravenna e Spezia

Il dirigente lodigiano si è accomodato sugli spalti e ha visto una gara di altissima intensità, decisa da due episodi. Nel primo tempo, Da Pozzo del Ravenna al 30’ è stato espulso per una entrataccia su un avversario.

Dopo il rosso i romagnoli hanno provato a reagire. Ma, in avvio di ripresa, Kaleb Jimenez ha segnato da 25 metri un gran gol che ha regalato 3 punti ai ragazzi di mister Turati (ex collaboratore di Italiano, che ha preferito lo Spezia al ritorno nello staff dell’ex allenatore rossoblù).

Chi ha osservato Sartori?

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira, sotto la lente di ingrandimento di Giovanni Sartori, sono finiti due profili attualmente in forza allo Spezia: Moetiejus Šapola, difensore centrale, lituano, classe 2006, e Alessandro Cardinali, ala sinistra, italiana, anche lui classe 2006.

Una visita proficua al Benelli quella del dirigente rossoblù che ha potuto osservare per intero la partita di entrambi. Sia Šapola che Cardinali, infatti, hanno giocato titolari e sono stati quasi tutta la gara in campo. L’ala romana è rimasta in gara per tutto il match, mentre il lituano è uscito invece al minuto 89.

Moetiejus Šapola

Il 20enne difensore centrale si è preso il posto da titolare da subito in questa stagione, collezionando già 10 presenze su 10 dal primo minuto. Tuttavia, se il Bologna in un futuro calciomercato volesse puntare sul calciatore non dovrà parlare con lo Spezia, ma con il Pisa proprietario del cartellino. La prossima estate, comunque, i bianconeri avranno il diritto di riscatto dopo il prestito, mentre i toscani avranno poi il controriscatto.

Alessandro Cardinali

Più o meno stessa situazione per l’ala sinistra romana. Cardinali, anche lui titolare in 10 gare su 10, ha segnato finora due reti e servito 3 assist ed è di proprietà del Parma. Su di lui lo Spezia non vanta alcun diritto di riscatto e va segnalato che i gialloblù vantano un contratto solamente fino al 30 giugno 2028 (pur con opzione fino al 2029).

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook