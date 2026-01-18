Dopo aver battuto un colpo in difesa durante questo calciomercato, il Bologna vuole reagire anche in attacco, e sembra che il nome di Ferguson possa essere nei taccuini della dirigenza. Così, Sartori e il suo staff, come riporta l’esperto in materia Nicolò Schira, starebbero monitorando in queste ore la situazione dell’irlandese.

A Roma, per ora, sono stati alti e bassi, mentre addirittura Hurzeler, tecnico del Brighton, ha dichiarato che il ragazzo potrebbe rientrare nella madrepatria entro fine mese. Insomma, la questione è instabile e merita grande attenzione. D’altronde, il fiuto dell’ex ds del Chievo, che sotto le Due Torri ha preso il soprannome di Cobra, è sotto gli occhi di tutti. E un attaccante in più, specialmente in questo momento, potrebbe dare una mano non indifferente.

Calciomercato Bologna – Ferguson nel mirino

Arrivato nella capitale a inizio stagione come uno dei prospetti più interessanti, Evan Ferguson non è riuscito a mantenere il passo delle voci dei tifosi, specialmente nei primi mesi. Le conseguenze di queste difficoltà sono un rapporto ondivago con Gasperini e un valore di mercato in netta discesa.

Così, nel giro di un anno e mezzo, i 40 milioni in meno necessari per strappare il cartellino alla ricca Premier hanno fatto gola a molti club. La lista è lunga, e le richieste arrivano dal Forest di Ndoye in Inghilterra, dal Celtic in Scozia, dal Betis in Spagna e da Napoli e Bologna in Italia. La corte è spietata e i felsinei non partono di certo da favoriti. Ma l’irlandese conosce il campionato: sarebbe un valore aggiunto da non sottovalutare.

Il nodo romano

Anzitutto, bisognerà capire se i giallorossi, che attualmente hanno il giocatore in rosa, accetteranno di lasciar partire il ragazzo. Sei mesi di prestito, specialmente per un giovane attaccante, sono tanti e, nonostante i continui pizzicotti di Gasp, Ferguson sta giocando spesso.

Ultimamente sembra pure che si sia sbloccato, grazie alle tre reti e ai due assist in campionato, e che possa dare a Dovbyk del filo da torcere: se qualche settimana fa sembrava sicura la partenza, oggi le speculazioni vanno azzittite. Il tempo parlerà e, se ci sarà l’occasione, da Casteldebole potrebbe alzarsi la cornetta…

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook