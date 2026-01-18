Bologna FC
Calciomercato Bologna – Ferguson nel mirino
L’attaccante della Roma sarebbe finito nella lista di Sartori
Dopo aver battuto un colpo in difesa durante questo calciomercato, il Bologna vuole reagire anche in attacco, e sembra che il nome di Ferguson possa essere nei taccuini della dirigenza. Così, Sartori e il suo staff, come riporta l’esperto in materia Nicolò Schira, starebbero monitorando in queste ore la situazione dell’irlandese.
A Roma, per ora, sono stati alti e bassi, mentre addirittura Hurzeler, tecnico del Brighton, ha dichiarato che il ragazzo potrebbe rientrare nella madrepatria entro fine mese. Insomma, la questione è instabile e merita grande attenzione. D’altronde, il fiuto dell’ex ds del Chievo, che sotto le Due Torri ha preso il soprannome di Cobra, è sotto gli occhi di tutti. E un attaccante in più, specialmente in questo momento, potrebbe dare una mano non indifferente.
Arrivato nella capitale a inizio stagione come uno dei prospetti più interessanti, Evan Ferguson non è riuscito a mantenere il passo delle voci dei tifosi, specialmente nei primi mesi. Le conseguenze di queste difficoltà sono un rapporto ondivago con Gasperini e un valore di mercato in netta discesa.
Così, nel giro di un anno e mezzo, i 40 milioni in meno necessari per strappare il cartellino alla ricca Premier hanno fatto gola a molti club. La lista è lunga, e le richieste arrivano dal Forest di Ndoye in Inghilterra, dal Celtic in Scozia, dal Betis in Spagna e da Napoli e Bologna in Italia. La corte è spietata e i felsinei non partono di certo da favoriti. Ma l’irlandese conosce il campionato: sarebbe un valore aggiunto da non sottovalutare.
Il nodo romano
Anzitutto, bisognerà capire se i giallorossi, che attualmente hanno il giocatore in rosa, accetteranno di lasciar partire il ragazzo. Sei mesi di prestito, specialmente per un giovane attaccante, sono tanti e, nonostante i continui pizzicotti di Gasp, Ferguson sta giocando spesso.
Ultimamente sembra pure che si sia sbloccato, grazie alle tre reti e ai due assist in campionato, e che possa dare a Dovbyk del filo da torcere: se qualche settimana fa sembrava sicura la partenza, oggi le speculazioni vanno azzittite. Il tempo parlerà e, se ci sarà l’occasione, da Casteldebole potrebbe alzarsi la cornetta…
