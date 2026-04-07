Calciomercato Bologna, il futuro di Lucumí legato a Bastoni: ecco perché

C’è un filo sottilissimo che evidentemente collega il calciomercato del Bologna e il futuro di Lucumí con le mosse del Barcellona. I blaugrana infatti cercano uno o più centrali mancini per la loro prossima stagione. E Jhon, come riportato in Colombia, è nella lista.

Alessandro Bastoni, invece, è il primo nome nella lista dei blaugrana. Su di lui si sarebbero concentrati le attenzioni del Barcellona. Tuttavia, nonostante il momento non facile che sta vivendo il giocatore bergamasco che gioca nei vice Campioni d’Italia e d’Europa, l’Inter opporrà resistenza pur non dichiarando il giocatore totalmente incredibile.

Bastoni, l’Inter spara altissimo

La sensazione infatti è che per arrivare Alessandro Bastoni, il Barcellona dovrà fare uno sforzo molto importante. Uno sforzo che, però, negli ultimi anni i blaugrana hanno faticato a fare per via della crisi economica che ha vissuto il club catalano.

Infatti, il club meneghino chiede almeno 70 milioni di euro per vendere Bastoni. Una cifra che per il Barcellona rischia di essere quasi irraggiungibile nel calciomercato estivo, motivo per cui la squadra blaugrana potrebbe guardare altrove e magari ancora in Serie A, a Bologna, a Jhon Lucumí.

Prezzi ben diversi

Il difensore centrale colombiano lascerà certamente la città emiliana. Sotto le Due Torri lascerà senza grossi rimpianti, ha deciso lui già da quasi un anno dopo aver chiesto la cessione la scorsa estate e dunque reputando conclusa la sua esperienza “universitaria” in Serie A. D’altronde, chi passa dal nostro campionato, fa un salto di qualità soprattutto se difensore.

Ecco perché il Barcellona potrebbe puntare su Lucumí come alternativa a Bastoni. Anche perché il prezzo che farà il Bologna per il colombiano è molto inferiore a quello del centrale ex Atalanta. Il prezzo che ne farà la squadra rossoblù sarà molto più basso soprattutto per via della scadenza del contratto prevista il prossimo 30 giugno 2027.

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