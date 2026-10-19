Calciomercato Bologna, idea Di Gregorio: i costi dell’operazione

Il Bologna ha cominciato a riflettere in vista del calciomercato di gennaio anche sull’arrivo di un nuovo portiere e la prima idea porta a Michele Di Gregorio. L’estremo difensore, cresciuto nell’Inter, è oggi di proprietà della Juventus ma gioca (si fa per dire) in prestito al Bournemouth.

Dopo una discreta prima annata in bianconero, il biondo portiere milanese è incappato in una stagione da incubo che ha costretto la Vecchia Signora a non puntare più su di lui. La brutta stagione però ha allontanato eventuali pretendenti e potenziali compratori, imponendo una cessione solamente in prestito con diritto di riscatto alla formazione inglese.

L’idea Di Gregorio-Bologna

In casa Bologna Michele Di Gregorio è un nome che ricorre, perché piaceva già nel calciomercato estivo quando c’era l’ipotesi che oltre a Ravaglia partisse almeno uno tra Pessina e Skorupski. L’ipotesi era stata abbandonata per puntare sull’ex Empoli e sul bergamasco proveniente dal vivaio.

Oggi l’idea torna in auge perché l’estremo difensore ex Inter perché il portiere è diventato un problema. Nel frattempo, il Bologna ha scelto Palladino come tecnico e il campano ha un feeling speciale con il portiere che ha già allenato a Monza rianimando un’opzione altrimenti scemata.

Le possibilità sono concrete soprattutto perché l’estremo difensore ha cercato di cambiare aria, ma non sta trovando minutaggio Oltremanica.

L’operazione cl Bournemouth

Alle Cherries, Di Gregorio è arrivato per fare il sostituto di Petrovic ma il titolare è giovane e aitante e non lascia spazio ad altri. Il Bournemouth lo ha acquisito in prestito per 1,3 milioni di euro più 800 mila euro di bonus e un’opzione di riscatto fissato a 12,7 milioni. In caso di mancato riscatto, invece, gli inglesi dovranno versare 1,5 milioni di euro.

Gli eventuali costi dell’operazione Di Gregorio-Bologna

Se l’operazione dovesse prendere corpo in casa Bologna, Di Gregorio nella prossima sessione di calciomercato invernale sarebbe disponibile a un prezzo piuttosto basso. Per ulteriori soli sei mesi di prestito, qualora Juve e Bournemouth acconsentissero al trasferimento i rossoblù potrebbero pagare una cifra di poco inferiore a quella già versata dagli inglesi e poi dovrebbe discutere con i bianconeri dell’ingaggio nonché del prezzo del riscatto.

Un ostacolo non da poco quello dello stipendio, visto che il club inglese copre infatti l’intero ingaggio dell’ex portiere bianconeri, pari a circa 2 milioni netti all’anno (circa 4 lordi con la tassazione italiana). I rossoblù dovrebbero spendere circa 1 milione netto di ingaggio per metà stagione. L’eventuale futuro trasferimento, poi, costerebbe ugualmente quasi 13 milioni.

Insomma, tutto da ridiscutere da zero nonostante un contratto di prestito già in essere, ma l’eventuale preferenza del giocatore per la destinazione emiliana dove troverebbe minutaggio e un allenatore che lo conosce e lo apprezza potrebbe facilitare tutto.

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