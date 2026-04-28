Calciomercato Bologna, Il club rossoblù riflette sul futuro di El Azzouzi

La stagione in prestito in Francia, all’Auxerre, doveva essere per Oussama El Azzouzi un passaggio chiave per la sua crescita. L’obiettivo del club rossoblù era quello di fargli trovare continuità, accumulare minutaggio ed esperienza per poi riportarlo a Bologna più forte e maturo. Tuttavia, il percorso del marocchino in Ligue 1 non è stato lineare come ci si aspettava e il Bologna è chiamato a decidere sul suo futuro in ottica del calciomercato estivo.

El Azzouzi: All’Auxerre continuità compromessa dagli infortuni

Come riportato quest’oggi da Dario Cervellati su Stadio infatti, a condizionare la continuità di El Azzouzi, sono stati ancora una volta gli infortuni. Il marocchino ha collezionato per questa ragione soltanto 11 presenze (con un gol segnato) restando ai box per ben 19 giornate.

L’ultimo infortunio che ha fermato il centrocampista riguarda il ginocchio destro, lo stesso già operato dopo durante le Olimpiadi di Parigi 2024: stop che inevitabilmente ha condizionato nuovamente il suo percorso.

Il Bologna lo ha richiamato in città per dei controlli

Per questa ragione, nelle scorse settimane il marocchino è stato richiamato sotto le Due Torri per delle visite mediche approfondite. Un passaggio ritenuto necessario per decidere sul futuro del centrocampista. El Azzouzi ha un contratto con il Bologna in scadenza nel 2027 con opzione di un ulteriore anno. La società vuole dunque vederci chiaro prima di scegliere se confermarlo in rosa per la prossima stagione oppure valutare nuovamente un trasferimento in prestito nel mercato estivo.

Da un lato, il Bologna riconosce le qualità già mostrate dal giocatore come dinamismo, aggressività e personalità, dall’altro, il club deve fare i conti con una tenuta fisica ancora tutta da verificare.

Calciomercato Bologna, El Azzouzi: conferma nella rosa rossoblù o altro prestito?

Il futuro di El Azzouzi rimane dunque un’incognita. Le prossime settimane saranno decisive per capire l’evoluzione del recupero e valutare se esistano le condizioni per un reinserimento stabile nella rosa rossoblù. Se così non fosse, il Bologna opterà per un ulteriore anno in prestito durante il calciomercato estivo, ma molto dipenderà dalla guarigione del ginocchio e dalla capacità del giocatore di garantire affidabilità nel lungo periodo.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook