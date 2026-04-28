Calciomercato Bologna, aria di rivoluzione a Casteldebole

La finestra di calciomercato si avvicina e in casa Bologna c’è aria di rivoluzione. Sono in tutto 8 i rossoblù che potrebbero lasciare Casteldebole in estate e la coppia Sartori-Di Vaio è in attesa di sapere se avrà a disposizione una buona somma di denaro da reinvestire (indipendentemente da quella incassata) o se, come spesso è accaduto, dovrà arrangiarsi con ciò che rimane.

La scelta spetta a Joey Saputo: sarà il presidente a comunicare a Fenucci le ambizioni per il domani e il primo interessato sarà proprio Vincenzo Italiano. Il tecnico ha un contratto valido per un’ulteriore stagione e il club sarebbe ben felice di proseguire con lui, ma le sue valutazioni sulla permanenza a Bologna includono il discorso della rosa e della sua competitività.

Calciomercato Bologna: ecco chi potrebbe lasciare Casteldebole

Salvo sorprese, i giocatori che potrebbero lasciare il Bologna in questa finestra di calciomercato solo dai 6 ai 7, forse 8. Il primo sui cui andranno fatte attente valutazioni è Skorupski, anche perché in caso di permanenza sarebbe da rivalutare anche la posizione di Ravaglia e l’eventuale promozione di Pessina a secondo portiere.

Come riporta Claudio Beneforti su Stadio, in difesa sono tanti gli interrogativi. Il primo è Holm: lo svedese verrà riscattato dalla Juventus o tornerà a Casteldebole? Se i bianconeri dovessero scegliere di tenerlo, allora si renderebbe necessario l’acquisto di un nuovo esterno destro, così come uno sinistri in caso di addio di Lykogiannis. Missione resa ancora più ardua visto il sempre più probabile addio di Lucumi.

Se c’è una cosa certa è la necessità di trovare un sostituto per Freuler, che non ha voluto rinnovare il contratto in scadenza a giugno. A centrocampo anche Ferguson potrebbe chiedere di essere ceduto, ma la permanenza di Moro e Pobega è certa. Discorso diverso per Sohm, che potrebbe non essere riscattato. Molto probabile anche la cessione di Dominguez, ormai fuori da ogni gerarchia, così come quella di Dallinga, ai margini.

Bologna, sarà una rivoluzione parziale o completa?

Una campagna cessioni e acquisti sostanziosa quella di questa estate, che dovrà tenere conto anche di altre variabili. Sarà Italiano l’allenatore del Bologna nella prossima stagione? Se sì, con quale modulo giocherebbe: 4-2-3-1 o 4-3-3? Se no, chi siederà sulla panchina rossoblù?

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook