Dall’Olanda: Jesper Karlsson torna a far parlare di sé

Di recente il nome di Jesper Karlsson è tornato a risuonare anche a Bologna: l’attaccante svedese, infatti, ha da poco cambiato agente, passando sotto la rappresentanza del procuratore sportivo ed ex calciatore svedese di origini curde Hasan Cetinkaya. La notizia è arrivata anche sotto le Due Torri, facendo del giocatore classe 1998 uno dei profili più chiacchierati dal popolo rossoblù in vista della prossima sessione di calciomercato.

Calciomercato Bologna: Jesper Karlsson potrebbe rientrare dal prestito? I numeri dell’ex 10 rossoblù tra Aberdeen e Utrecht

Certo, Jesper non è mai riuscito a brillare particolarmente tra le file rossoblù: l’ex numero 10 dei felsinei (maglia poi passata a Federico Bernardeschi) ha infatti collezionato appena 15 presenze, una rete e pochissimi minuti da quando è arrivato in rossoblù, all’inizio della stagione 2023-2024. A causa del suo scarso utilizzo, dunque, molti hanno iniziato a sospettare che lo svedese non fosse adatto al nostro tipo di calcio.

Nonostante un rendimento poco memorabile, Karlsson ha avuto anche alcuni guizzi interessanti. Quei guizzi tipici del suo periodo all’AZ Alkmaar, quando il ragazzo aveva dimostrato il suo grande talento siglando 46 gol e servendo 33 assist in 124 presenze tra tutte le competizioni affrontate con la maglia del club olandese.

È proprio per questo motivo che la dirigenza del Bologna ha deciso di non darlo via completamente, preferendo invece cederlo in prestito. Dopo mezza stagione passata al Lecce, lo svedese è partito per l’estero all’inizio di questo anno sportivo. La prima metà di stagione l’ha trascorsa all’Aberdeen, nella Premiership scozzese: qui il ragazzo è tornato a segnare, realizzando 6 gol in 26 presenze tra campionato e Conference League. Durante il mercato invernale, poi, lo svedese si è trasferito ancora, trasferendosi all’Utrecht e tornando così a militare in Eredivisie. In questi mesi in Olanda, poi, Jesper Karlsson ha collezionato 12 presenze e 4 reti.

Insomma, i numeri non mentono: pur non avendo ancora raggiunto il suo livello originario, Jesper Karlsson è tornato in doppia cifra. I 10 gol arrivati tra Scozia e Olanda fanno ben sperare, con il Bologna che deve iniziare a riflettere in vista del calciomercato estivo.

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