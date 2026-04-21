Tanto calciomercato e l’infortunio di Bernardeschi: Bologna, le notizie del 21 aprile

Stiamo per varcare maggio, e questo vuol dire tanti, tanti rumors di calciomercato: sia sui vari interessamenti del Bologna, ma anche interessamenti sul Bologna, o per meglio dire sui suoi giocatori. Inoltre, è arrivato lo sfortunato aggiornamento sulle condizioni di Federico Bernardeschi: vediamo quali sono state le principali notizie di oggi, martedì 21 aprile 2026.

Stop Bernardeschi: l’esito degli esami

Sono riprese le operazioni in quel di Casteldebole, e oltre alle buone notizie – come il rientro in gruppo di Dominguez – sono arrivate anche le cattive, e come si sospettava riguardano lo stop di Federico Bernardeschi: gli esami sul numero 10 hanno evidenziato una lesione del muscolo iliaco destro, con tempi di recupero di 2-3 settimane.

Qui il link all’articolo completo sull’infortunio a Bernardeschi

Calciomercato, può tornare di moda Tchatchoua

Le notizie sul calciomercato che coinvolge il Bologna oggi partono da coloro che potrebbero comparire nella lista di nomi della dirigenza Rossoblù: uno di questi potrebbe essere il terzino destro ex-Verona Jackson Tchatchoua, vista la retrocessione del suo Wolverhampton. Prima, però, c’è da districare la situazione Joao Mario.

Qui il link all’articolo completo su Jackson Tchatchoua

Bologna, aumentano gli interessi per Lucumì…

Le altre notizie sul calciomercato del Bologna invece riguardano le uscite, in particolare quella di Jhon Lucumì. È ormai noto che le strade si divideranno, e per difensore colombiano aumentano le pretendenti, visto che si aggiunge anche un’italiana alla corsa: la Juventus.

Qui il link all’articolo sull’interesse della Juventus per Lucumì

…e anche quelli per Rowe

La novità attorno al Bologna e alle notizie di calciomercato è un nuovo interesse anche per Jonathan Rowe, sicuramente il nome di spicco della formazione Rossoblù in questo 2026. Si sono registrati ammiccamenti dalla Premier League, campionato di casa per l’inglese, ma dalla Turchia è arrivata la voce di un interessamento anche del Galatasaray per il numero 11 Rossoblù.

Qui il link all’articolo sull’interesse del Galatasaray per Rowe

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