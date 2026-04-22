Bologna, Ferguson lascerà in estate? L’opinione dello zio ex-Rangers Glasgow

Tra calciatori ed ex-calciatori ci si intende? Forse. Magari, se quest’ultimo è tuo zio, nonché un ex-giocatore e allenatore dei Rangers Glasgow, un po’ di più. Il protagonista della storia è Lewis Ferguson, l’argomento è la prossima sessione di calciomercato del Bologna e a raccontarla è proprio suo zio, Barry Ferguson: secondo l’ex allenatore ad interim dei Rangers, il Capitano Rossoblù in questa stagione è stato utilizzato meno del previsto, e potrebbe essere un segnale.

Ferguson nel prossimo calciomercato resterà a Bologna?

Una domanda alla quale, a oggi, non c’è una risposta certa. Quello che c’è di certo è la fascia di Capitano, ben salda al suo braccio, e la voglia di finire al meglio la stagione. Altrettanto certo è che i rumors attorno al futuro di Lewis Ferguson sono “piatti“: nessun sondaggio “allo scoperto”, nessuna volontà lato giocatore di partire. E allora, chi crea il dubbio di un eventuale partenza del numero 19 Rossoblù nella prossima sessione di calciomercato del Bologna? Uno che lo conosce bene: suo zio Barry Ferguson, ex-giocatore e allenatore dei Rangers Glasgow.

Come riportato dal Daily Record, Barry Ferguson, al podcast 5 Stars, avrebbe risposto alla domanda sull’eventualità di vedere il nipote Lewis con la maglia dei Rangers in futuro, dubitandone, ma non di un trasferimento: «Sinceramente dubito, visto che il costo del suo trasferimento sarebbe alto. Quest’anno è “entrato e uscito” dai titolari del Bologna: ha giocato molto in Europa League, ma non tanto in campionato. Per questo potremmo vedere un trasferimento di Lewis in estate, ma non credo che i Rangers possano affrontare la spesa».

Dove sta la realtà?

Opinioni, certo, ma da analizzare. Perché, semplicemente, per Vincenzo Italiano, il vero obiettivo della stagione – come dichiarato anche nell’ultima intervista post partita – era l’avanzare il più possibile in Europa League. Ergo, nella logica delle rotazioni il Capitano Rossoblù è stato lasciato più “a riposo” del previsto in campionato, almeno dal primo minuto. Insomma, nulla che dovrebbe, in teoria, spaventare chi conosce bene queste logiche, e soprattutto chi segue i Rossoblù. Le motivazioni del gruppo, e del suo Capitano, ora sono solo sul presente e sul finire al meglio la stagione: arriverà il Mondiale e poi il calciomercato, e solo lì il Bologna, se ne avesse il motivo, affronterebbe la questione.

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