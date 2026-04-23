Calciomercato Bologna, Orsolini: proposto il rinnovo fino al 2029

Una storia d’amore che potrebbe durare fino al 2029 con opzione per un ulteriore anno: è quella tra Riccardo Orsolini e il suo Bologna, che è entrato in ottica calciomercato e ha proposto l’accordo al giocatore per trasformarlo in simbolo rossoblù a tutti gli effetti.

La notizia, riportata da Matteo Dalla Vite su Gazzetta, parla di rinnovo con ruolo di testimonial e bandiera, concetti da sempre prioritari per il numero 7 rossoblù. Niente Arabia o altri pretendenti: oggi ci sarebbe solo il Bologna, ancora più concretamente di ieri.

Calciomercato Bologna: proposto il rinnovo a Orsolini

Riccardo Orsolini è al Bologna dal gennaio del lontano 2018. Una vita, direbbero i bolognesi per cui ormai è diventato un punto di riferimento, nonostante la sua carriera in rossoblù racconti di alti e bassi. «Quando mi manca il sorriso mi riesce tutto peggio» ha detto dopo aver ritrovato il gol nell’ultima gara casalinga contro il Lecce. Forse quella rete al 92′ minuto ha schiarito qualche nube e riportato il sereno che mancava da tre mesi.

Ma neanche nel momento più buio il pubblico lo ha mai abbandonato. Nemmeno quando ha fallito il secondo rigore stagionale contro la Lazio: anche in quell’occasione, la curva lo ha applaudito, mai fischiato e sempre supportato. Cambiare aria significherebbe ricominciare da capo. Ecco perché il Bologna è ufficialmente entrato in ottica calciomercato e ha messo sul tavolo un contratto fino al 2029 con l’opzione per il 2030.

Bologna, ripartire dalla bandiera per tornare il Europa

La prossima stagione il Bologna non si giocherà le coppe (salvo miracoli delle ultime giornate), motivo per cui la società opterà per una riduzione della rosa. Ecco perché Orsolini: ripartire dal numero 7, ancora una volta, per tornare a giocare in Europa. Il compenso stagionale del giocatore tocca già il tetto massimo definito dalla società, ragion per cui, in caso di permanenza, il club andrebbe ad adeguare il suo stipendio con premi, incentivi e bonus.

Il contratto è in scadenza nel 2027 e Riccardo aveva già spiegato che se ne sarebbe riparlato solo a fine stagione. Ad oggi manca un mese e le porte del Bologna sono completamente aperte: cosa deciderà Riccardo Orsolini?

(Fonte)

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