Orsolini, compare lo striscione dei tifosi: «Il nostro amore non cambia»

Al termine della partita contro la Lazio è andato sotto la curva con le mani giunte, Riccardo Orsolini. Il suo errore dal dischetto, alla 300esima presenza in rossoblù, è decisivo: il Bologna subisce la doppietta di Taylor e si allontana dal settimo posto in classifica. I tifosi rispondono a Orso. In campo due volte: applausi al momento della sua uscita e alla fine lì sotto la curva. Poi anche fuori dal campo: a Casteldebole lasciano uno striscione per esprimere tutta la loro vicinanza.

Il periodo difficile di Riccardo Orsolini

Che qualcosa non va per Riccardo Orsolini ce lo dicono i numeri. Negli ultimi tre mesi in Serie A, 2 volte in campo per tutti i 90 minuti. 1 solo gol: contro il Verona a metà gennaio. Un’altra storia rispetto ad inizio campionato quando ne aveva segnati 5 solo nelle prime 7 partite raggiungendo la vetta della classifica marcatori. Ma il dato che salta più all’occhio dopo Bologna-Lazio è quello sui rigori.

Degli ultimi 3 penalty, Orsolini ne ha sbagliati 2. Entrambi contro la Lazio, il primo in Coppa Italia nella Serie che doveva decidere il passaggio del turno. Inaspettato per uno specialista come lui che in carriera aveva un bilancio di 15 rigori trasformati su 16 calciati. A questi numeri e questo rendimento si aggiunge la questione rinnovo (in scadenza nel 2027, Orsolini non ha raggiunto per ora un’intesa con club) e la mancata chiamata in Nazionale.

Il sostegno del club e lo striscione dei tifosi

Non manca la vicinanza di tutto il mondo rossoblù nei confronti di Orsolini. A partire dal suo allenatore Vincenzo Italiano che nel post partita di Bologna-Lazio ha assicurato: «Continueremo a cercare la scintilla che serve per riaccenderlo». Mentre il club sui profili social celebra le 300 presenze di Orso con la maglia del Bologna con un video che ripercorre la sua storia in Rossoblù. Il messaggio che lo accompagna ricorda che il marchigiano è il 20esimo giocatore bolognese per presenze e 12esimo per gol (84 totali segnati) nella storia del club.

Il popolo rossoblù hanno fatto sentire il proprio sostegno a Riccardo sia con gli appalusi in campo sia sotto questo post che ha raccolto più di 20mila like. E non finisce qui. Dopo Bologna-Lazio i tifosi hanno lasciato fuori da Casteldebole uno striscione per Orsolini. Le parole ribadiscono quanto già detto con gli applausi: «Il nostro sostegno e il nostro amore non può cambiare per un rigore». E l’incoraggiamento al singolo e alla squadra: «Forza Orso. Avanti Bologna».

Fonte: Marcello Giordano, Il Resto del Carlino

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