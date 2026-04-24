Calciomercato Bologna, Romano e Comotto piacciono: la situazione dei due giovani

Il Bologna osserva e prende informazioni in maniera concreta e importante in vista del prossimo calciomercato anche su giovani importanti come Christian Comotto e Alessandro Romano. I due centrocampisti, in forza allo Spezia, sono in realtà di proprietà di Roma e Milan.

Comotto, classe 2008, deve ancora compiere 18 anni ma da tempo è considerato uno dei grandi talenti del futuro del calcio italiano. Romano, classe 2006, svizzero, cercava una squadra che puntasse su di lui fin dall’estate. Dopo aver sfiorato il passaggio al Cagliari, a gennaio si è poi trasferito in B allo Spezia, dove con tutti i limiti della situazione dei liguri (in lotta per non retrocedere) si sta ben comportando.

Comotto incedibile

La situazione dei due giocatori è molto diversa. Per Christian Comotto, che è figlio d’arte dell’ex capitano di Torino e Fiorentina Gianluca, la situazione per la società proprietaria del cartellino, il Milan, è chiara: non è disponibile sul calciomercato. Almeno non a titolo definitivo.

Il suo talento è indiscutibile e il club rossonero spera di poterlo far fiorire sotto il proprio controllo nelle prossime stagioni. L’unica opzione è quella del prestito, una formula che però il Bologna non utilizza quasi mai nel calciomercato perché non ha interesse nel valorizzare i giovani di altre società.

Romano, apertura giallorossa

Decisamente più facile rispetto a Comotto la strada per arrivare ad Alessandro Romano della Roma nel prossimo calciomercato per il Bologna, ma non solo. Il centrocampista elvetico piace a diverse società e i giallorossi sono aperti a una trattativa a titolo definitivo.

La società capitolina, infatti, ha necessità di mettere a bilancio una notevole quantità di plusvalenze entro il 30 giugno 2026. Si dice le serviranno addirittura 80 milioni di plusvalenze per evitare un procedimento sanzionatorio da parte della UEFA. Motivo per cui la situazione potrebbe essere decisamente in discesa per arrivare al classe 2006.

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