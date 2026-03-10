Calciomercato Bologna – Raimondo e gli altri talenti della Serie B: Sartori osserva (Stadio)

Non solo Serie A e campionato esteri: per il proprio calciomercato, il Bologna osserva anche la Serie B italiana, da sempre vera e propria fucina di talenti. È per questo motivo che il responsabile dell’area tecnica rossoblù Giovanni Sartori non ha esitato a recarsi sui campi del campionato cadetto per monitorare alcuni dei profili più interessanti.

Calciomercato Bologna – Sartori monitora Raimondo, Corazza e altre giovanissime stelline del campionato cadetto

Tra questi c’è ovviamente Antonio Raimondo, formatosi nel Bologna Primavera e ora in prestito al Frosinone. I ciociari sono terzi in classifica il centravanti classe 2004 originario di Ravenna è salito a quota 8 gol stagionali. Un ottimo bilancio che non è sfuggito agli occhi della dirigenza rossoblù, la quale dovrà capire se tenerlo in rosa o meno.

Sartori ha assistito anche al derby emiliano-romagnolo tra Modena e Cesena. Due gli osservati speciali che al momento indossano la maglia del bianconera. Si tratta del difensore Tommaso Corazza, già di proprietà del Bologna e di conseguenza già monitorato dagli uomini dell’area tecnica rossoblù, e del centrocampista classe 2004 Tommaso Berti. Tra i gialloblù, invece, ha catturato l’attenzione Daniel Tonoli, difensore nato nel 2002.

Giovanni Sartori si è poi spostato a La Spezia per seguire da vicino il match tra i padroni di casa e il Monza secondo della classe. Due giocatori dello Spezia sarebbero finiti sul taccuino del Cobra: il giovanissimo Christian Comotto, centrocampista classe 2008 in prestito secco dal Milan considerato tra i migliori talenti della Primavera rossonera, e l’attaccante classe 2002 Gabriele Artistico, approdato dalla Lazio in prestito con diritto di riscatto e appena arrivato in doppia cifra di gol.

(Fonte: Stadio, Dario Cervellati)

