Calciomercato Bologna, Vitik non gioca mai: può salutare a gennaio

Il Bologna sta evolvendo e continuerà a farlo nelle prossime settimane. L’addio dopo appena quattro giornate di campionato di Domenico Tedesco ha cambiato gli equilibri interni alla rosa. Raffaele Palladino sta inquadrando le proprie gerarchie, ma nel Bologna di entrambi finora non c’è stato spazio per Martin Vitik, per cui si potrebbero presto aprire le porte del calciomercato di gennaio.

La sessione invernale è lontana, i rossoblù devono ancora affrontare quattro gare prima della seconda sosta per le Nazionali e dopo la sosta altre sette partite prima della sessione trasferimenti. Tuttavia, le riflessioni in dirigenza si stanno facendo eccome. Qualcuno dovrebbe arrivare, ma qualcun altro potrebbe anche salutare nella campagna invernale. E, secondo quanto riportato da Marcello Giordano sul Resto del Carlino, tra questi c’è anche il difensore centrale ceco.

Vitik ai saluti?

Arrivato nell’estate 2025, nella notte in sui Sam Beukema salutava le Due Torri, Martin Vitik era costato circa 11 milioni più 3 di bonus. Una cifra importante, leggermente inferiore al prezzo richiesto dallo Sparta Praga un anno e prima, che faceva presagire al solito colpo ad effetto di Giovanni Sartori.

Nella prima annata in rossoblù, il difensore ha giocato e parecchio con mister Vincenzo Italiano. Niente di stupefacente, ma alcuni la avevano interpretata come una stagione di ambientamento non tanto sotto le Due Torri quanto nel calcio italiano.

Niente di tutto questo, invece. Dopo due mesi di stagione (complice anche un infortunio), Vitik ha collezionato la bellezza di 0 minuti in campo in una partita ufficiale del Bologna e ora le voci di calciomercato verso gennaio si autoalimenteranno. Anche perché il ceco non ha giocato mai nonostante l’allargamento del numero di centrali in campo. Martin non ha giocato finora né a quattro e né a tre, e addirittura gli è stato preferito il neo arrivato Darmian a Lecce e il quasi epurato Casale (che ha rinnovato di una anno rispetto al 2028, allungando fino al 2029 semplicemente per spalmare il milione netto percepito su due stagioni).

Bologna, una rosa più asciutta

In caso di addio, per Vitik si aprirà la possibilità di due strade: una cessione a titolo definitivo (difficile, visto il costo a bilancio) o un prestito per non deprezzarsi ulteriormente o rilanciarsi altrove. L’idea del club dovrebbe, salvo scelte diverse, poi aggiungere un centrale (o un esterno a tutta fascia, visto che Darmian si sta disimpegnando finora proprio da braccetto).

Insieme a Vitik in difesa nel calciomercato di gennaio, a fronte di un arrivo, dovrebbe salutare anche uno o più dei ben sei centrocampisti dell’organico del Bologna. E attenzione, anche in attacco qualcuno potrebbe fare le valigie.

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