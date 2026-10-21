Calciomercato Bologna, definiti gli obiettivi di gennaio: c’è il portiere

Queste settimane centrali di ottobre sembrano quelle decisive per il Bologna in ottica definizione degli obiettivi per il calciomercato invernale di gennaio. La società sta riflettendo sulle necessità dell’organico del club rossoblù, soprattutto dopo l’arrivo di mister Palladino.

Se la rosa di inizio annata era stata condivisa e approvata da Domenico Tedesco, ora le esigenze sono cambiate. In più, in alcuni ruoli, in particolare tra i pali, l’avvio di campionato ha messo in luce una necessità che forse avrebbe dovuto essere intercettata già dopo la fine della passata stagione. Insomma, sarà una sessione di riparazione piuttosto impegnativa.

Bologna, tre ruoli da rinforzare nel calciomercato invernale

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira, in vista di gennaio il Bologna sta monitorando il mercato in particolare per tre ruoli. Gli obiettivi per rinforzare l’organico di mister Palladino sarebbero stati definiti in questi giorni.

Ecco quali sono i target individuati:

Portiere ;

; Difensore centrale ;

; Centrocampista.

Perché questi ruoli

Dopo le brutte prestazioni dei due portieri rossoblù e, anche per non sovraccaricare le aspettative su Pessina, il Bologna avrebbe deciso definitivamente di buttarsi sul calciomercato alla ricerca di un portiere. L’eventuale arrivo di un nuovo estremo difensore ovviamente metterà alla porta uno tra Skorupski e l’ex del vivaio felsineo. Il primo nome è Di Gregorio, proprietà Juventus ora al Bournemouth.

In difesa, con il subentro di Raffaele Palladino si è deciso di prendere una direzione tattica chiarissima: i rossoblù giocheranno con la difesa a tre. Non basta però il tentativo di recupero di Casale o l’inserimento di Darmian (che dovrà dividersi anche nel ruolo di esterno), i rossoblù ai cinque centrali di ruolo a disposizione dovrà aggiungere un giocatore probabilmente uno in grado di giocare centrale del trio.

Infine, la necessità forse più chiara. Domenico Tedesco sperava di poter puntare forte per il ruolo di mediano davanti alla difesa su Oussama El Azzouzi. Per il tecnico campano però il marocchino manca di qualità, oltre al fatto che la sua tenuta fisica resta un grosso interrogativo. La terza ed ultima necessità del Bologna per il calciomercato invernale dunque è un mediano davanti alla difesa, con doti di regia.

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