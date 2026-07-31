Castro e l’ultimo saluto a quella che sarà sempre casa sua: «Se ne va un uomo che non dimenticherà mai questa splendida città»

Certi saluti sono inevitabili. Alcuni più dolorosi di altri. E poco importa se nelle situazioni di calciomercato siamo oramai abituati a degli addii contornati da messaggi freddi, di circostanza, di facciata. Ci abbiamo fatto il ‘callo’. Questo non è però il caso di Santiago Castro. L’ex attaccante rossoblù, passato alla Roma per 35 milioni di euro (più bonus e il 10% sulla futura rivendita), ha ringraziato l’universo rossoblù con un post su Instagram.

Il messaggio di Santi Castro

«Cari tifosi rossoblù: oggi dopo quasi tre anni, è arrivato il momento di dire addio. Ricordo ancora quando, a soli 19 anni, arrivai in questa splendida città che mi aprì le porte, mi accolse a braccia aperte e mi fece sentire a casa.» Inizia così il saluto di Santi Castro, club a cui ha dato tutto se stesso e ha ricevuto in cambio un amore incondizionato.

Le memorie del ragazzo, così come quelle collettive, sono ricordate nella lettera d’addio: la qualificazione alla Champions League, quel trofeo lungamente atteso e sollevato insieme in una notte primaverile di Roma, la campagna europea della scorsa stagione. «Ma soprattutto, porto con me le persone. Amici, compagni di squadra, staff tecnico, personale medico, magazzinieri, nutrizionisti e ogni persona che lavora giorno dopo giorno per rendere Bologna uno dei posti migliori in cui un giovane può crescere sicuro.»

«Oggi quel ragazzo di 19 anni ci saluta, e se ne va un uomo che non dimenticherà mai tutto ciò che ha visitato qui, in questa splendida città. Spero sinceramente che questo sia solo un addio e che le nostre strade si incrocino di nuovo un giorno. Grazie Bologna, forza rossoblù sempre. Il cinno di Bologna. Santiago Castro.»

In chiusura, il messaggio del Bologna che saluta il giovane attaccante argentino, dove spunta il commento di ‘Santi’: «grazie Bologna, sarai sempre la mia seconda casa.»

Allora non resta che augurare il meglio all’uomo Santiago Castro, che resterà sempre ‘cinno’ di Bologna.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook