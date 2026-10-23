Chi è Warren Bondo, il centrocampista nel mirino di Palladino per il suo Bologna

Bondo ha vestito le maglie delle Nazionali giovanili francesi dall’Under 16 all’Under 20. Nel 2022 ha partecipato all’Europeo Under 19 , raggiungendo le semifinali, mentre nel 2023 è stato convocato per il Mondiale Under 20 in Argentina , nel quale ha collezionato tre presenze.

La stagione 2025/26 si chiude con 27 presenze in Serie A e circa 1.770 minuti giocati, senza gol né assist. Al termine del prestito, nell’estate del 2026, Bondo torna al Milan, dove attualmente è sostanzialmente fuori rosa.

Nel gennaio 2025 Bondo passa al Milan per 10,5 milioni di euro più 5 milioni di bonus. Nella seconda metà della stagione colleziona quattro presenze in Serie A e una in Coppa Italia. Nell’estate successiva viene ceduto in prestito alla Cremonese , con l’obiettivo di trovare maggiore spazio e continuità.

Dopo le prime esperienze con Corbeil-Essonnes , Viry-Châtillon e Brétigny , nel 2018 Bondo approda al Nancy. Nel 2020 firma il primo contratto professionistico e debutta in Ligue 2, collezionando complessivamente 34 presenze e due gol nelle prime due stagioni.

Caratteristiche fisiche

177 cm x 63 kg, è un perfetto ectomorfo con una struttura fisica slanciata, una muscolatura asciutta. Non possiede lunghe leve, ha una rapidità e un’agilità di gambe tipiche del brevilineo. Quando aumenta il ritmo del passo però ha una progressione da giocatore con un’altra struttura e lunghe leve. Inoltre, ha grande potenza negli arti inferiori, una caratteristiche gli permette di essere molto efficaci nella difesa del pallone, nei contrasti e anche nello stacco aereo.

Caratteristiche tecniche

Destro naturale, ha una buona tecnica individuale, grazie alla quale gioca il pallone sempre con grande ordine e serenità. Ha un controllo della sfera e una conduzione molto precisi, grazie ai quali quando gioca il pallone sa difenderla sia con l’utilizzo della sua presenza fisica, sia con il suo gioco di gambe con il pallone tra i piedi. Con il pallone, infatti, spesso si lancia in importanti progressioni palla al piede che spaccano le linee di pressione avversaria.

Grazie a questa qualità, Warren compensa la mancanza di visione di gioco verticale. Il francese infatti è un gestore dei tempi di gioco, più che una costruttore. Bondo infatti è molto abile nel recuperare, gestire e giocare il pallone in sicurezza: è un mediano che sa spezzare il gioco ed è un appoggio sicuro per l’uscita del pallone dalla difesa. Il giocatore ex Monza è una presenza costante davanti alla difesa e fa filtro rispetto davanti alla retroguardia sia nel gioco palla a terra che sul gioco aereo, perché molto abile nei duelli con la sfera per aria.

Bondo è dotato anche di un buon tiro dalla distanza e sa accompagnare bene l’azione offensiva. Tuttavia, non ha grande fiuto e freddezza sotto porta, infatti finora in Serie A ha segnato solamente una rete. Può certamente migliorare sotto questo aspetto, ma mister Palladino non gli richiederà per forza di buttarsi in area, che sarà il compito invece del suo compagno di reparto.

Bondo nel Bologna

Bondo nel Bologna di Palladino sarebbe l’appoggio sicuro, il gestore e il difensore dei palloni da ripulire dopo l’impostazione “bassa” della manovra. Può giocare anche come mezzala, ma come mediano si trova nel suo habitat naturale e si integrerebbe con qualsiasi compagno nel duo di centrocampo.