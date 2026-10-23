Bologna FC
Chi è Warren Bondo, il centrocampista nel mirino di Palladino per il suo Bologna
Il club rossoblù cerca un mediano per gennaio e il francese è il profilo individuato da Palladino: giovane, dinamico e con caratteristiche ideali per il centrocampo felsineo.
Tra le lacune più pesanti lasciate dal calciomercato estivo alla rosa rossoblù quella del mediano davanti alla difesa al posto di Freuler è sicuramente la più urgente. In base alla scelte di Domenico Tedesco, a prendere il posto dello svizzero avrebbe dovuto essere El Azzouzi, ma il marocchino non offre garanzie tecniche e fisiche.
Ecco perché con l’arrivo di Raffaele Palladino sulla panchina del Bologna appare chiaro che i rossoblù dovranno intervenire nel ruolo per acquisire un giocatore con determinate caratteristiche e il primo nome sul taccuino del tecnico campano è Warren Bondo. Un giocatore giovane, con ancora prospettive di miglioramento e disponibile a basso costo sul mercato di gennaio.
La carriera di Warren Bondo
Il settore giovanile e il Nancy
Dopo le prime esperienze con Corbeil-Essonnes, Viry-Châtillon e Brétigny, nel 2018 Bondo approda al Nancy. Nel 2020 firma il primo contratto professionistico e debutta in Ligue 2, collezionando complessivamente 34 presenze e due gol nelle prime due stagioni.
Monza
Nell’estate del 2022, Bondo si trasferisce al Monza a parametro zero. Dopo una prima metà di annata con poco spazio, nel gennaio 2023 passa in prestito alla Reggina, in Serie B, dove disputa tre partite.
Rientrato in Brianza, nella stagione 2023/24 trova maggiore continuità con Palladino, raccogliendo 25 presenze in Serie A e realizzando il suo primo gol nella massima serie. Nella prima parte del campionato successivo totalizza altre 20 presenze sotto la guida di Alessandro Nesta.
Milan
Nel gennaio 2025 Bondo passa al Milan per 10,5 milioni di euro più 5 milioni di bonus. Nella seconda metà della stagione colleziona quattro presenze in Serie A e una in Coppa Italia.
Nell’estate successiva viene ceduto in prestito alla Cremonese, con l’obiettivo di trovare maggiore spazio e continuità.
Cremonese
La stagione 2025/26 si chiude con 27 presenze in Serie A e circa 1.770 minuti giocati, senza gol né assist. Al termine del prestito, nell’estate del 2026, Bondo torna al Milan, dove attualmente è sostanzialmente fuori rosa.
Bondo in Nazionale
Bondo ha vestito le maglie delle Nazionali giovanili francesi dall’Under 16 all’Under 20. Nel 2022 ha partecipato all’Europeo Under 19, raggiungendo le semifinali, mentre nel 2023 è stato convocato per il Mondiale Under 20 in Argentina, nel quale ha collezionato tre presenze.
Caratteristiche fisiche
177 cm x 63 kg, è un perfetto ectomorfo con una struttura fisica slanciata, una muscolatura asciutta. Non possiede lunghe leve, ha una rapidità e un’agilità di gambe tipiche del brevilineo. Quando aumenta il ritmo del passo però ha una progressione da giocatore con un’altra struttura e lunghe leve. Inoltre, ha grande potenza negli arti inferiori, una caratteristiche gli permette di essere molto efficaci nella difesa del pallone, nei contrasti e anche nello stacco aereo.
Caratteristiche tecniche
Destro naturale, ha una buona tecnica individuale, grazie alla quale gioca il pallone sempre con grande ordine e serenità. Ha un controllo della sfera e una conduzione molto precisi, grazie ai quali quando gioca il pallone sa difenderla sia con l’utilizzo della sua presenza fisica, sia con il suo gioco di gambe con il pallone tra i piedi. Con il pallone, infatti, spesso si lancia in importanti progressioni palla al piede che spaccano le linee di pressione avversaria.
Grazie a questa qualità, Warren compensa la mancanza di visione di gioco verticale. Il francese infatti è un gestore dei tempi di gioco, più che una costruttore. Bondo infatti è molto abile nel recuperare, gestire e giocare il pallone in sicurezza: è un mediano che sa spezzare il gioco ed è un appoggio sicuro per l’uscita del pallone dalla difesa. Il giocatore ex Monza è una presenza costante davanti alla difesa e fa filtro rispetto davanti alla retroguardia sia nel gioco palla a terra che sul gioco aereo, perché molto abile nei duelli con la sfera per aria.
Bondo è dotato anche di un buon tiro dalla distanza e sa accompagnare bene l’azione offensiva. Tuttavia, non ha grande fiuto e freddezza sotto porta, infatti finora in Serie A ha segnato solamente una rete. Può certamente migliorare sotto questo aspetto, ma mister Palladino non gli richiederà per forza di buttarsi in area, che sarà il compito invece del suo compagno di reparto.
Bondo nel Bologna
Bondo nel Bologna di Palladino sarebbe l’appoggio sicuro, il gestore e il difensore dei palloni da ripulire dopo l’impostazione “bassa” della manovra. Può giocare anche come mezzala, ma come mediano si trova nel suo habitat naturale e si integrerebbe con qualsiasi compagno nel duo di centrocampo.
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