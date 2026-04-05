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Cremonese-Bologna (1-2), le parole di Joao Mario: «Contento per la squadra, siamo stati cattivi da subito»

Al termine della trasferta lombarda, si è presentato ai microfoni Joao Mario, assoluto protagonista di oggi

Pubblicato

10 ore fa

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Joao Mario festeggia per la rete contro il Brann (©Bologna FC 1909)
Joao Mario festeggia per la rete contro il Brann (©Bologna FC 1909)

Prima il dominio, poi la serenità. A parte lo svarione nel finale, dal rigore di Bonazzoli al rosso di Maleh, il Bologna ha giocato la partita che voleva contro la Cremonese, risparmiando energie fisiche e mentali in vista della prossima sfida di Europa League. L’Aston Villa arriverà carichissimo per prendersi un vantaggio importante e i rossoblu dovranno combattere duramente. Ma quale biglietto da visita migliore potevano augurarsi i ragazzi di Italiano se non un rapido doppio vantaggio maturato in un quarto d’ora?

Per approfondire:
Joao Mario abbracciato dai compagni dopo l'1-0 in Bologna-Brann (© Damiano Fiorentini)

Joao Mario abbracciato dai compagni dopo l’1-0 in Bologna-Brann (© Damiano Fiorentini x 1000cuori rossoblu)

Di certo gli ultimi minuti di brividi si potevano evitare, ma la soddisfazione è tanta, specialmente perché è stato agganciato l’ottavo posto. E chi potrebbe raccontarci le sensazioni del match meglio di Joao Mario, ancora una volta assoluto protagonista con un gol, il primo in questa Serie A, nella bolgia dello Zini?

Vincenzo Italiano, Bologna-Milan

Vincenzo Italiano, pizzicato dalle telecamere durante Bologna-Milan di questa Serie A (© Bologna FC)

Joao Mario, raccontaci un po’ il match: avete avuto un grande approccio…

«Era importante giocare con grande intensità da subito, dovevamo essere cattivi e aggressivi. Siamo stati molto bravi nel secondo tempo a gestire, sono tre punti fondamentali e ora possiamo concentrarci sulla gara di Europa League».

Joao Mario Bologna-Brann 1-0 (Damiano Fiorentini)

Joao Mario Bologna-Brann 1-0 (© Damiano Fiorentini x 1000cuori rossoblu)

Oggi è arrivato il tuo primo gol in Serie A, anche Castro è rimasto colpito dal gesto tecnico

«Oh, ho colpito molto bene anche grazie a Miranda che mi ha messo una gran palla. Ma sono molto contento soprattutto per la squadra e per la vittoria: ora dobbiamo continuare a lavorare duro per vincere molte più partite. Ne abbiamo una molto importante giovedì e quella la dobbiamo preparare alla grande».

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