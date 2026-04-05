LIVE – Cremonese-Bologna 1-2: Joao Mario e Rowe regalano ai rossoblù la vittoria

In questa domenica di Pasqua il Bologna di Vincenzo Italiano, nono con 42 punti, è impegnato sul campo della Cremonese, quartultima in classifica e passata sotto la gestione di Marco Giampaolo a metà marzo. Allo Stadio Giovanni Zini i rossoblù punteranno non solo a ribaltare il ko subito all’andata contro i grigiorossi, ma anche a ottenere una vittoria importante per provare a riconquistare terreno. Il fischio d’inizio della partita, valida per il trentunesimo turno di Serie A, è previsto per le 15: restate con noi per seguire la cronaca live.

La cronaca LIVE di Cremonese-Bologna

98′ – Arriva il triplice fischio allo Zini. Il rigore causato da Ravaglia al 90′ e l’espulsione di Ferguson in pieno recupero rovinano una prestazione altrimenti molto positiva. Ciononostante, il Bologna si aggiudica la partita per 2 a 1, portando a casa tre punti importanti per classifica e morale.

93′ – Succede di tutto nel finale: rosso anche per Ferguson, entrato nel secondo tempo, per somma di ammonizioni.

92′ – La partita si incendia ancora di più: espulso Maleh per condotta violenta su Ferguson, padroni di casa in dieci per i minuti finali del match.

91′ – Annunciati 4′ di recupero.

90′ – GOL CREMONESE: 1-2! Allo scadere la Cremonese accorcia le distanze grazie a Bonazzoli, impeccabile dagli undici metri. Spiazzato Ravaglia, la partita si riapre.

88′ – Ravaglia esce in modo scomposto su Floriani Mussolini, abbattendolo. Il signor Abisso non ha dubbi e indica il dischetto.

81′ – Mister Italiano termina i cambi: dentro Zortea, fuori Joao Mario per un problema fisico. Pobega, inoltre, rileva Moro.

76′ – Nuova sostituzione per il Bologna: fuori Sohm e Rowe, dentro Ferguson e Cambiaghi.

73′ – Cremonese ancora vicina al gol con Zerbin: il suo colpo di testa, però, termina sul fondo.

70′ – Brivido per il Bologna: mischione in area, Ravaglia respinge e Lucumí spazza via.

64′ – Santi Castro sfiora il tris: l’argentino tenta il tiro, venendo murato. Sulla ribattuta, poi, il tiro gli parte leggermente largo.

60′ – Primo cambio per Italiano: Orsolini entra al posto di un Bernardeschi che quest’oggi non ha brillato particolarmente.

58′ – Ravaglia salva il risultato! Con un gran guizzo l’estremo difensore rossoblù si oppone a Bonazzoli, mantenendo intatta la propria porta.

47′ – Bernardeschi ha una buona possibilità per segnare, ma sul più bello scivola e perde il pallone a due passi dalla porta grigiorossa.

45′ – Comincia il secondo tempo.

Intervallo.

45′ – Termina la prima frazione di gioco, le due squadre vanno a riposo sul punteggio di 2 a 0 per gli ospiti.

40′ – Allo scadere del primo tempo il Bologna conquista un calcio di punizione da posizione interessante. Batte Moro, che centra in pieno la traversa.

35′ – Il ritmo di gioco si abbassa.

30′ – Dopo essersi portati sul doppio vantaggio in un quarto d’ora, gli uomini di Italiano mantengono il possesso palla.

27′ – Nuovo tentativo di Rowe, la sua conclusione termina alta sopra la traversa.

23′ – Primo squillo della squadra di casa, che riparte in contropiede. Ravaglia, però, si fa trovare pronto e blocca senza problemi, scaldandosi i guantoni per la prima volta dall’inizio della partita.

16′ – RADDOPPIO BOLOGNA: 0-2! Gli ospiti raddoppiano in pochi minuti grazie a Rowe, che raccoglie il secondo assist del match di Miranda e sfrutta un buco all’interno della difesa grigiorossa. Secondo gol in campionato per l’inglese.

11′ – Santi ci riprova subito, recuperando un buon pallone e partendo all’attacco. Uno contro uno con Audero, trova l’ottima reazione del portiere grigiorosso.

10′ – I rossoblù spingono per trovare il raddoppio: ripartenza di Bernardeschi, arriva un cross per Castro ma l’argentino non ci arriva.

3′ – VANTAGGIO BOLOGNA: 0-1! Si sblocca subito il risultato a Cremona: cross di Miranda, Joao Mario si coordina bene e colpisce al volo, battendo Audero dopo appena tre minuti dal fischio d’inizio. Per il portoghese è la seconda rete in rossoblù.

1′ – In un pomeriggio assolato di inizio primavera comincia, in perfetto orario, Cremonese-Bologna! Padroni di casa con la canonica divisa grigiorossa, gli ospiti hanno scelto la terza maglia.

Le formazioni ufficiali e il tabellino

Marcatori: 3′ Joao Mario (B), 16′ Rowe (B), 90′ rig. Bonazzoli (C).

Cremonese (4-4-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto, Pezzella; Zerbin (84′ Floriani Mussolini), Grassi (45′ Bondo), Maleh, Vandeputte (45′ Thorsby, 54′ Payero); Bonazzoli, Djuric (45′ Okereke). All. Giampaolo.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Joao Mario (81′ Zortea), Vitik, Lucumí, Miranda; Freuler, Moro (81′ Pobega); Bernardeschi (60′ Orsolini), Sohm (76′ Ferguson), Rowe (76′ Cambiaghi); Castro. All. Italiano.

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