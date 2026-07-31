Dovbyk è pronto! Interessano Esposito e Folorunsho: la cessione di Lucumì per blindare Ferguson e Rowe

Nella mattinata di ieri è arrivata l’ufficialità di Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino si trasferisce in prestito con diritto di riscatto dalla Roma, club in cui ha militato nelle ultime due stagioni. Sui social il Bologna ha salutato l’arrivo del nuovo centravanti con una gag: Dovbyk viene inquadrato mentre risponde al telefono (in inglese): «Hello? Yes. I’m ready. (Pronto? Sì. Sono pronto.)» Il chiaro riferimento è al contatto telefonico avvenuto con Domenico Tedesco nei giorni antecedenti al suo trasferimento sotto le Due Torri.

Sbrogliate e chiuse le operazioni legate al doppio trasferimento di Dovbyk e Amondarain, Marcello Giordano nell’edizione odierna de il Resto del Carlino, si concentra sul futuro del calciomercato rossoblù. L’inghippo riguarda Lucumì: il Bologna vorrebbe incassare 25 milioni di euro dalla sua cessione. Il Como sarebbe disposto a mettere sul piatto quella cifra, ma il difensore colombiano aspetta la Juventus che dovrebbe pareggiare, quantomeno, l’offerta del club lariano. A quel punto Ferguson sarebbe blindato dal Bologna, così come Rowe. Sul centrocampista scozzese c’è il forte interesse del Betis Siviglia, che giocherà la Champions League 2026-2027: anche Roma e Atalanta seguono gli sviluppi che riguardano Ferguson.

Le sirene provenienti dalla Premier League per Jonathan Rowe non hanno ancora prodotto un’offerta ufficiale. Il talentuoso esterno inglese, qualora si ricavassero quelle cifre dalla cessione di Lucumì, sarebbe virtualmente fuori dai discorsi di calciomercato. Rowe ieri ha dato il benvenuto a Dovbyk e ha salutato Castro. Il ragazzo è legato alle vicissitudini del club rossoblù. Il Bologna alzerebbe e di molto il prezzo: non si parlerebbe più di 45-50 milioni di euro per la sua cessione, ma si salirebbe sensibilmente verso l’alto.

Dopo Dovbyk, possibile rivoluzione totale in avanti: piace Sebastiano Esposito

Il Bologna ha dato mandato all’agente di Nicolò Casale di trovare un’altra sistemazione per il difensore italiano. Inoltre, il rappresentante di Casale cura gli interessi di Folorunsho, che piace da tempo al club rossoblù, ma su cui il Napoli non ha ancora aperto al prestito. Un altro giocatore che interessa al club rossoblù è Sebastiano Esposito, al centro di storie tese in quel di Cagliari: se dovesse uscire Dallinga, sarebbe la prima opzione del Bologna. Al club rossoblù interessano pure Juan Rodriguez (Cagliari) e Bozhinov (Pisa): per far spazio a una di queste operazioni dovrebbe uscire Ilic.

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