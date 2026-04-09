Bologna, contro l’Aston Villa devi dimostrare ambizione

Ci sono serate speciali, nelle quali sognare serve per guardare oltre, dove il mondo ti suggerisce che è impossibile arrivare. Il Bologna è di fronte a una di quelle notti, nei quarti di finale di Europa League contro l’Aston Villa.

I rossoblù devono sovvertire i pronostici della vigilia per andare oltre, arrivare alle semifinali, sognare di alzare il trofeo. Ci vuole coraggio, attenzione e ambizione. Una voglia incontrollabile di crescere, affermarsi e provare a vincere ogni giorno di più. Ci vuole quella sete di successo che solo le grandi squadre riescono a tradurre in successi a loro volta. Bisogna essere ambiziosi in campo e fuori per poter guardare oltre questa doppia sfida.

Voglia di crescere e migliorare

Il suggerimento arriva come sempre dal passato recente, racconta Gianmarco Marchini de Il Resto del Carlino. Da quella Atalanta che, solo due anni prima della vittoria in Europa League aveva fallito l’accesso a tutte le coppe europee. Un piccolo stop in una stagione in cui i nerazzurri avevano fatto bene in Coppa Italia e soprattutto in Champions League.

Avevano lasciato qualcosa in campionato, ma avevano rilanciato la loro sfida acquistando alcuni dei giocatori che ne hanno segnato positivamente le stagioni successive. Annate che hanno poi portato alla vittoria dell’Europa League. L’ambizione dunque deve essere la stella polare dentro e fuori dal campo. E pazienza se stasera o giovedì prossimo alla fine il risultato non premierà i rossoblù. Quello che conterà sarà quanto il Bologna avrà dimostrato di aver voglia di crescere.

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