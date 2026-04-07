Bologna-Aston Villa, dove vederla: Sky, NOW, DAZN o Mediaset? Canale tv, diretta, streaming, probabili formazioni

Il Bologna, dopo aver riapprocciato il campionato nel migliore di modi, torna in Europa per una gara storica contro l’Aston Villa. Giovedì alle 21, i rossoblù cercano di scrivere un pezzo di storia per prendersi “un pezzo” di semifinale.

Ecco tutte le informazioni utili verso la sfida della prossima gara rossoblù. Ecco quando, dove e come guardare la sfida tra Bologna e Aston Villa.

Bologna-Aston Villa: data, orario, luogo e dove vederla

Competizione: Europa League, andata quarti di finale;

Partita: Bologna-Aston Villa;

Data: giovedì 9 aprile 2026 ;

; Orario: 21:00;

Luogo: Stadio Renato Dall’Ara, Bologna ;

; Canale TV: Sky Sport 252, Sky Sport 4K, Sky Sport Uno;

Piattaforma streaming: SkyGo e NowTV.

Le probabili formazioni

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; João Mario, Heggem, Lucumí, Miranda; Moro, Freuler, Sohm; Bernardeschi, Castro, Rowe. Allenatore: Vincenzo Italiano.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Onana, Douglas Luiz; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins. Allenatore: Unai Emery.

A che punto siamo?

Dopo il campionato, torna anche l’Europa. Archiviata con un bel sorriso la vittoria esterna in casa della Cremonese, il Bologna torna di fronte al pubblico di casa, per l’andata dei quarti di finale di Europa League contro l’Aston Villa.

Una gara storica quella che attende i rossoblù che si giocheranno un posto nelle prime quattro della seconda competizione europea. La squadra di mister Italiano, pur con diverse assenze, può presentare una formazione comunque perfettamente competitiva e in linea con quanto fatto nel resto del torneo.

Per i felsinei e i Villans sarà il secondo incrocio stagionale. Nel girone, gli inglesi vinsero di misura in casa dando una svolta clamorosa alla propria annata. Un cambio di rotta che ha portato i clarets and blue di Emery a lottare persino per le primissime posizioni della graduatoria.

Il successo contro la Cremonese per il Bologna è stato il miglior viatico possibile per arrivare alla sfida contro l’Aston Villa che, nel fine settimana pasquale, non è invece sceso in campo.

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