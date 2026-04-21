Infortunio Bernardeschi: è a rischio il finale di stagione

Il ritorno allo Stadium doveva essere una serata carica di emozioni, ma per Federico Bernardeschi si è trasformato in un doloroso stop. L’esterno rossoblù ha accusato un problema muscolare alla coscia destra e nelle prossime ore si sottoporrà agli accertamenti del caso. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Resto del Carlino, però, non ci sarebbe spazio a grande ottimismo: già nel post gara Vincenzo Italiano aveva lasciato intendere che non si trattasse di un semplice fastidio. Se gli esami dovessero confermare una lesione, lo stop potrebbe di fatto mettere fine alla stagione del numero dieci.

Berna, stagione segnata da up e down

Non sarebbe la prima battuta d’arresto per Bernardeschi in questa annata. Già a gennaio, nel momento in cui sembrava aver ritrovato brillantezza, era stato costretto a fermarsi per la frattura della clavicola rimediata nella semifinale di Supercoppa a Riad contro l’Inter. Anche in quel caso, circa un mese di stop proprio quando il suo rendimento stava decollando.

Il ricordo di Torino

A Torino, oltre al campo, c’era però anche il peso dei ricordi. Bernardeschi ha vissuto cinque anni in bianconero e il legame con quell’ambiente è rimasto evidente. Già nella gara d’andata aveva salutato i tifosi juventini con un gesto sentito, e anche questa volta, durante il riscaldamento, ha voluto omaggiare il pubblico con un inchino, visibilmente emozionato. Un sentimento poi ribadito sui social con parole piene di gratitudine per l’accoglienza ricevuta.

Bernardeschi e una questione di tifo

Un messaggio che non è stato accolto in maniera uniforme dalla tifoseria bolognese. Alcuni sostenitori non hanno gradito il tempismo e i toni, ritenendo che alla vigilia di una sfida importante per la corsa europea sarebbe stato meglio mantenere il focus esclusivamente sul presente rossoblù. A far discutere anche le parole di Italiano, che ha ammesso di aver mandato in campo il giocatore anche per concedergli l’abbraccio del suo ex pubblico.

Sui social si è acceso un dibattito che ha coinvolto una parte del tifo. Non tutta, però: resta il fatto che Bernardeschi non ha mai fatto mancare impegno e professionalità nel suo percorso a Bologna. Piuttosto, a pesare ancora una volta, sono stati gli infortuni, arrivati nei momenti più delicati della stagione.

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