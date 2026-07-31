Ufficiale, Ravaglia lascia il Bologna: il portiere passa al Watford

Federico Ravaglia è ufficialmente un nuovo giocatore del Watford. Il portiere classe 1999 lascia il Bologna dopo una lunga esperienza in rossoblù e si trasferisce in Championship, dove avrà l’opportunità di giocare con maggiore continuità.

Ravaglia al Watford, il comunicato ufficiale del Bologna

La società di Joey Saputo ha deciso di assecondare la volontà dell’estremo difensore, cresciuto nel settore giovanile rossoblù, di intraprendere una nuova avventura. L’ufficialità del trasferimento arriva direttamente dal Bologna, tramite comunicato sui propri canali:

«Il Bologna FC 1909 comunica di avere ceduto al Watford Fc il diritto alle prestazioni sportive del portiere Federico Ravaglia a titolo definitivo, con diritto per il riacquisto».

La trattativa

La trattativa tra Bologna e Watford si è sviluppata nelle ultime settimane e ha portato alla definizione di un accordo ritenuto soddisfacente da entrambe le parti. Il club inglese ha superato la concorrenza di alcune società italiane interessate al giocatore, mettendo sul tavolo una proposta che garantisce a Ravaglia la possibilità tornare a giocare con continuità e avere un ruolo centrale.

Per il portiere bolognese si apre quindi una nuova fase della carriera dopo diverse stagioni trascorse alle spalle di Lukasz Skorupski. Ravaglia, nonostante alcuni momenti da protagonista anche sotto la gestione prima di Thiago Motta e poi di Vincenzo Italiano, ha scelto di cercare maggiore spazio e continuità lontano da casa sua, con il Bologna deciso comunque ad accompagnarlo in questa scelta.

Grazie Chicco!

Un grazie da tutti noi a Chicco Ravaglia per l’impegno, la professionalità e l’attaccamento dimostrati in questi anni: un saluto speciale a un portiere nato e cresciuto a Bologna, che ha percorso tutto il cammino nel settore giovanile rossoblù fino ad arrivare alla prima squadra, e che ha vissuto con noi tutte le bellissime emozioni degli ultimi anni.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook