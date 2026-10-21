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La partita Bologna-Inter 1-3 ha avuto un finale non certo positivo per i Rossoblù che sono usciti dal campo senza punti nonostante il buon primo tempo e il vantaggio iniziale.

Troppo superiore l’Inter, che dopo un primo tempo in cui ha anche sofferto l’iniziativa dei padroni di casa, nel secondo tempo è uscita allo scoperto e ha fatto valere una superiorità tecnica e fisica.

Il fotoracconto di Bologna-Inter 1-3

C’è poco da fare, troppo superiore oggi l’Inter rispetto ad un Bologna svuotato dalle plusvalenze, ma la sola strada è quella di prendere quanto di positivo si è visto, cioè un bel primo tempo e la voglia di migliorarsi.

Ecco quindi il nostro “fotoracconto”, uno slideshow (in apertura di articolo) con alcuni scatti della partita Bologna-Inter 1-3 ad opera di Damiano Fiorentini.

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