Grave infortunio per Schouten: l’ex rossoblù è campione d’Olanda, ma salterà il Mondiale

Poteva essere un’annata straordinaria per Jerdy Schouten e invece, il centrocampista olandese, sarà costretto ad un finale di stagione dolceamaro. L’ex rossoblù infatti – campione d’Eredivisie con il PSV Eindhoven – ha riportato un grave infortunio al ginocchio sinistro che lo costringerà a saltare il Mondiale 2026 con l’Olanda.

Il PSV è campione in Eredivisie, ma Schouten esce per infortunio

Grazie alla vittoria per 4-3 sull’Utrecht giocata sabato scorso, il PSV Eindhoven ha conquistato il titolo di campione d’Olanda con cinque giornate d’anticipo, visto il pareggio rimediato dal Feyenoord che, per tenere aperta la lotta al titolo, avrebbe dovuto vincere contro il Volendam.

Tuttavia, Schouten non ha avuto modo di gioire, almeno non al 100%. È infatti durante il match al Philips Stadion tra PSV e Utrecht che, al 66′, l’ex Bologna compie un movimento innaturale durante un contrasto, che causa la distorsione del ginocchio. Schouten lascia immediatamente il campo sostituito da Flamingo e raggiunge gli spogliatoi in lacrime.

Il verdetto: rottura del legamento crociato e addio Mondiale

Con un comunicato, il PSV Eindhoven ha successivamente reso nota l’entità dell’infortunio: “lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro”. Un verdetto non facile da digerire per il ventinovenne, che dovrà quindi operarsi e sarà costretto ad almeno sei mesi di stop.

«Quando è successo, ho sentito subito che era grave», ha dichiarato Schouten ai microfoni ufficiali del PSV una volta compresa la gravità dell’infortunio. «Si ha sempre la speranza che non sia nulla di troppo serio, ma purtroppo è stato così. È un duro colpo, ma mi riprenderò presto. Ci sono grandi cose che mi aspettano con il PSV e farò tutto il possibile per restare vicino alla squatra in ogni momento»

Un momento non facile per Jerdy Schouten che non potrà quindi aggregarsi all’Olanda per i Mondiali 2026. Negli ultimi due anni, il centrocampista è stata una presenza fissa negli Orange, con il ct Ronald Koeman che ha trovato in lui un giocatore estremamente affidabile per la guida del centrocampo.

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