Inter-Bologna, ecco i convocati di mister Italiano

Sono 26 i giocatori del Bologna convocati da Vincenzo Italiano per la gara che domani i rossoblù affronteranno a San Siro contro l’Inter. Rosa quasi al completo per la formazione felsinea a cui mancheranno solamente il numero 1 Lukasz Skorupski e il numero 10 Federico Bernardeschi.

In lista ritorna anche Nicolò Cambiaghi, che aveva saltato la sfida interna poi pareggiata contro il Sassuolo. L’esterno non era presente in occasione del derby emiliano contro i nerazzurri per via di una sindrome influenzale. E torna in lista anche Heggem, che ha scontato il turno di squalifica conseguente all’espulsione rimediata contro la Juventus nell’ultima partita di campionato prima della Supercoppa Italiana.

L’elenco dei convocati rossoblù per Inter-Bologna

Questo l’elenco dei ventisei convocati di mister Vincenzo Italiano per Inter-Bologna, in programma domani alle 20:45

Portieri: Franceschelli, Pessina, Ravaglia.

Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea.

Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sulemana.

Attaccanti: Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Immobile, Odgaard, Orsolini, Rowe.

La situazione dell’infermeria rossoblù

Restano fuori dunque soltanto due giocatori. Lukasz Skorupski alle prese con un problema muscolare, ancora da risolvere in maniera definitiva. E Federico Bernardeschi, il numero 10 si è infortunato durante la gara di Supercoppa Italia proprio contro i nerazzurri e resterà fuori dalla formazione rossoblù per almeno un altro mese.

L’infermeria, insomma, si sta svuotando ma mancano ancora elementi importanti. In particolare, l’assenza dell’estremo difensore polacco della squadra emiliana pesa sulle scelte di Italiano che sarà costretto ancora una volta a mettere tra i pali Federico Ravaglia, che avrebbe forse bisogno di una gara di respiro e a convocare ancora una volta il giovanissimo Matteo Franceschelli.

Resta poi la spinosa questione della situazione del trequartista, con Fabbian in bilico sul calciomercato. L’assenza di Bernardeschi rischia di “frenare” le decisioni sul mercato in merito all’ex Inter, che il Bologna sembra non ritenere indispensabile.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook