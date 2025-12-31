Inter-Bologna, dove vederla: Sky, NOW, DAZN o Mediaset? Canale tv, diretta, streaming, probabili formazioni

La prima dell’anno solare 2026 sarà contro la prima in classifica del campionato. Il Bologna sfida l’Inter la domenica sera alle 20:45. I rossoblù ritrovano la formazione nerazzurra dopo la gara di Supercoppa Italiana in semifinale, terminata 1-1 dopo i tempi supplementari e vinta ai rigori dai felsinei.

Sarà una sfida complicata. Se nelle gare secche i nerazzurri sembrano faticare, in campionato invece hanno un altro ritmo. Mister Chivu vuole una rivincita sul collega Italiano per tenere la testa dalla graduatoria. Inter-Bologna sarà il big match della penultima giornata del girone di andata, ecco dove vederla in TV.

Inter-Bologna: data, orario, luogo e dove vederla

Competizione: Serie A, 18^ giornata;

Partita: Inter-Bologna;

Data: domenica 4 gennaio 2026;

Orario: 20:45;

Luogo: Stadio Giuseppe Meazza in San Siro, Milano;

Canale TV: DAZN 1 su Sky;

Piattaforma streaming: DAZN.

Le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Thuram. Allenatore: Cristian Chivu

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumí, Lykogiannis; Moro, Pobega; Orsolini, Fabbian, Rowe; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano.

A che punto siamo?

Alla penultima giornata del girone di andata, i rossoblù hanno la grande occasioni di riprendere la loro marcia (ultimamente zoppicante) contro la prima in classifica. Servirà certamente l’impresa per battere l’Inter di Cristian Chivu, ma tre punti a San Siro sono nelle corde di questo Bologna.

L’emergenza infortuni sta attenuando la sua morsa su Italiano e la sua squadra e la settimana intera di lavoro dovrebbe aiutare a ritrovare la giusta condizione. Vincere o almeno pareggiare a San Siro sarebbe un’iniezione di fiducia non da poco oltre che un modo per non perdere ulteriore terreno dalle posizioni che valgono la Champions League.

Per l’Inter lo scoglio Bologna è un ostacolo importante. I nerazzurri sono usciti indenni da Bergamo, vincendo una partita complicatissima contro l’Atalanta, ma ora hanno subito il Bologna. Non vincere significherebbe abbandonare quasi certamente la testa della graduatori in solitaria. Ma soprattutto potrebbe accorciare la classifica e crearsi ancora più problemi perché nel gioco scudetto a quel punto potrebbe tornare anche la Juventus.

