Verso Verona-Bologna, Molinari (CalcioHellas): «Gialloblù sulle montagne russe. I rossoblù si riprenderanno»

Domani il recupero di Verona-Bologna, gara della 16^ giornata di campionato non giocata per la Supercoppa Italiana.

Al Bentegodi i rossoblù si giocano una fetta di lotta europea.

Per parlare della stagione dei gialloblù abbiamo intervistato il collega di CalcioHellas e Gianluca Di Marzio, Andrea Molinari.

Come arriva il Verona alla sfida con il Bologna?

«Il Verona arriva al Bologna dopo un trittico di partite completamente diverse tra loro. Con il Torino i gialloblù sono stati irriconoscibili anche dal punto di vista della prestazione, con il Napoli è rimasto l’amaro in bocca perché addirittura si poteva vincere e con la Lazio è stata persa nel finale con un po’ di sfortuna. Insomma, montagne russe».

Nonostante il cambio di proprietà, le dinamiche e la situazione in casa Verona non sembrano cambiate. Che prospettive ha il club gialloblù?

«Sì, al momento la nuova proprietà non ha investito grandi somme per rafforzare la squadre dal punto di vista tecnico, ma ha ufficialmente dato il via al percorso che porterà alla realizzazione di un nuovo stadio nell’area dell’attuale Bentegodi: il club ha infatti depositato lo studio di fattibilità presso gli uffici tecnici del Comune di Verona».

Dopo le difficoltà della passata stagione, comunque Zanetti è rimasto in sella. Quest’anno rischia?

«Zanetti sta facendo un campionato sulla falsa riga della scorsa stagione, quando a dicembre ha rischiato l’esonero. Anche quest’anno stessa cosa dopo la sconfitta con il Genoa, ma si è rialzato grazie alle vittorie contro Atalanta e Fiorentina. La salvezza è ancora a portata di mano, ma sembra sempre che manchi l’ultimo dettaglio per raggiungerla davvero quest’anno».

Che cosa ne pensi del Bologna? Ti aspettavi questo momento di difficoltà?

«Il Bologna è una signora squadra. Non dico che mi aspettassi questo calo, ma le squadre di Italiano bene o male hanno questa tendenza di rallentare in mezzo alla stagione per poi ripartire fortissimo nella seconda parte. Poi per l’Europa quest’anno sarà dura visto che le big vanno forte e il Como sembra un passo avanti ai rossoblù».

Con che formazione giocherà il Verona contro il Bologna?

«Zanetti ha ormai consolidato il 3-5-2. Bella-Kotchap, il migliore dei gialloblù nell’ultimo periodo, sarà assente per un infortunio. Scelte quasi obbigate quindi, con Nelsson, Valentini e Nunez nel terzetto arretrato. A destra dovrebbe tornare subito Belghali dopo la Coppa d’Africa con l’Algeria mentre a sinistra ci sarà Bradaric visto Frese è ko. In mezzo al campo dovrebbe riproporre la mediana vista con Napoli e Lazio (Niasse, Gagliardini e Bernede) mentre in attacco si giocano i due posti Giovane, Orban e Mosquera. Potrebbe anche essere convocato per la prima volta l’attaccante brasiliano Isaac, nuovo acquisto arrivato a gennaio dall’Atletico Mineiro».

