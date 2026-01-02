Italiano, tornano i dubbi di formazione

Il 1 gennaio è stato di festa e di riposo per i giocatori del Bologna, oggi si torna a lavoro e arrivano i primi problemi per Italiano: dubbi di formazione, vista la ritrovata abbondanza di alternative.

Rimangono fuori, infatti, soltanto Bernardeschi -che ne avrà ancora per molto- e Skorupski non ancora pronto per tornare col gruppo. Rientrano invece Heggem dopo la squalifica e Freuler che dopo l’infortunio ha avuto modo di testare la tenuta fisica nell‘amichevole contro il Lentigione.

Dubbi di formazione in attacco e a centrocampo

Per la partita contro l’Inter in programma domenica, Italiano avrà del lavoro da fare. Per quanto riguarda la difesa, vedremo la stessa che ha giocato con il Sassuolo a parte per il rientro di Heggem. Maggiori dubbi a centrocampo e in attacco.

Due sono i posti al centro del campo, cinque i giocatori che se li contendono (Freuler, Ferguson, Pobega, Sulemana e Moro). Non si sa se Remo possa reggere già la partenza da titolare, si dovrà valutare nelle sessioni di allenamento di oggi e domani. Tra gli altri quattro -che in assenza del titolarissimo si sono alternati trovando più spazio- è forte la concorrenza.

Là davanti, sugli esterni, a destra è sicuro del posto Orsolini, mentre a sinistra se la giocano Rowe e Cambiaghi che sembra in vantaggio sul primo. A completare, Odgaard alle spalle di… Il posto da prima punta del Bologna è il più conteso. Castro, Dallinga e Immobile sono tutte alternative valide e vogliose di giocare. L’argentino sembra la scelta preferita al momento, considerando anche che Immobile -come sottolineato da Italiano- deve ancora ritrovare la forma perfetta.

Questa abbondanza nella rosa è una ricchezza per il Bologna di Italiano che di volta in volta potrà scegliere e variare la formazione, come è solito fare. Chi non troverà spazio contro l’Inter, avrà sicuramente altre occasioni visti i tanti impegni ravvicinati della squadra in questo periodo.

Fonte: Stefano Brunetti, Stadio

