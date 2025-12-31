Radio Casteldebole, 2-2 nell’amichevole tra Bologna e Real Lentigione

È stata una mattinata e un allenamento diverso dagli altri per il Bologna che al Galli, alle 11, ha accolto per un’amichevole il Lentigione Calcio. La squadra di Vincenzo Italiano ha sfruttato la gara, come annunciato, per migliorare la condizione di Ciro Immobile.

A Casteldebole, i rossoblù hanno sfidato la squadra di Brescello allenata dall’ex giocatore del Bologna, Ivan Pedrelli. Una sfida durata poco più di un’ora: infatti si è giocato sulla lunghezza di due tempi da 33 minuti ciascuno e la squadra dilettantistica ha dato filo da torcere ai rossoblù. Alla fine dei 66 minuti di gioco, il risultato recitava Bologna 2-Lentigione 2, per la grande soddisfazione della formazione brescellese che sta guidando il suo girone di Serie D.

Le reti del match tra Bologna e Lentigione

Nel corso della sfida, quindi, sono stati siglati quattro reti. Due da parte del Bologna e due da parte del Lentigione. Per i rossoblù a segno sono andati Lewis Ferguson e Jens Odgaard; mentre, nei gialloblù ha segnato il centrocampista Mattia Penta e l’esterno offensivo Leonardo Nanni.

Un risultato che sicuramente non lascia soddisfatti la formazione rossoblù e il suo tecnico. La speranza è che i Ciro Immobile abbia giocata abbastanza per riprendere al condizione. Una buona notizia arriva anche dalla rete dello scozzese, che nelle ultime settimane aveva mostrato segni evidenti di fatica.

In campo, poi, si è rivisto anche Remo Freuler. Una bella notizia in vista delle prossime settimane, visto che i rossoblù cominciavano a sentire la mancanza del loro equilibratore.

Ora il Bologna, nei prossimi tre giorni dopo la gara col Lentigione, si preparerà alla sfida contro la capolista Inter.

L’infermeria

Alla gara non hanno preso parte Federico Bernardeschi, infortunato, e Lukasz Skorupski che ha svolto un allenamento differenziato. Per il numero 10 continua il periodo di recupero per il problema grave alla spalla patito in Supercoppa Italiana. Mentre, il numero 1 continua il recupero del suo problema muscolare evidentemente ancora non completamente smaltito nonostante la convocazione per la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita.

