Infortuni Bernardeschi e Helland: per il 10 rischio stagione finita

Doveva essere la loro serata, ma… Eivind Helland ieri contro la Juventus era alla sua prima da titolare con la maglia del Bologna. La sua partita non è stata da sufficienza. E alla fine è arrivato anche un problema fisico. Storia diversa, epilogo simile per Federico Bernardeschi. Il grande ritorno dell’ex allo Sradium. Subentra ma resta in campo solo pochi minuti: l’infortunio lo costringe ad uscire. Gianluca Sepe sul Resto del Carlino ripercorre la Juventus-Bologna di Helland e Bernardeschi.

Helland, prima da titolare non brillante poi l’infortunio

Diciamo che non si è trovato di fronte avversari semplici nella sua prima partita da titolare, Eivind Helland. Sembra che il norvegese -come è normale che sia- abbia ancora bisogno di tempo per entrare bene nei meccanismi. Oltre a questo, bisogna considerare che ieri sera allo Stadium la Juventus spingeva forte. Helland non è riuscito a contenere Conceicao e McKennie: sul secondo gol è proprio lui che non arriva sull’americano che serve l’assist a Thuram.

Una prestazione non brillante dunque, quella di Helland, che prima di ieri aveva trovato spazio solo 10 minuti contro la Lazio in Coppa Italia. Ora per sapere se troverà altro spazio in questo finale di stagione, bisognerà valutare la sua condizione dopo l’infortunio rimediato ieri. La sua partita infatti si è conclusa con un’ulteriore nota negativa: al 68′ viene sostituito con Heggem a causa di un problema fisico di cui ancora non si conosce l’entità.

Juventus-Bologna: la partita di Bernardeschi non va come tutti speravamo

Serataccia per Helland e non solo: Juventus-Bologna doveva essere per tanti motivi la partita di Bernardeschi e invece tutto è andato storto dopo pochissimi minuti. Il numero 10 Rossoblù subentra al 77′ tra gli applausi dei tifosi avversari che ricordano con affetto il suo passato in bianconero. I tifosi bolognesi invece sperano che possa dar loro un’altra gioia, risollevare la partita.

Ma passano pochi minuti, solo 7, e Bernardeschi -entrato al posto di Castro per fare il falso nueve- si ferma. Il problema sembra essere alla coscia (lo confermerà poi il Bologna in una nota ufficiale). Il Bologna ha esaurito le sostituzioni: Italiano gli chiede di stringere i denti e rimanere in campo anche camminando. Ma Berna non riesce neanche a camminare, è costretto a tornare a sedersi in panchina. E il suo sguardo dice tutto.

Nel post partita mister Italiano parla così di Bernardeschi: «Mi dispiace perché lo perdiamo in questo rush finale». Le condizioni del numero 10 andranno valutate nei prossimi giorni, ma come anticipato dall’allenatore è alto il rischio che la stagione per Berna sia finita in anticipo.

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