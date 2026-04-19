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Bologna FC

Le Pagelle di Juventus-Bologna 2 a 0

Pubblicato

47 minuti fa

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La formazione di partenza in Bologna-Aston Villa 1-3 (© Bologna FC 1909)

Juventus-Bologna si gioca solo tre giorni dopo il 4 a 0 del Villa Park. Scorie mentali e fisiche sono scese in campo all’Allianz Stadium insieme ai giocatori, nonostante i 7 cambi operati da Italiano.

BOLOGNA:

  • 5 Ravaglia: 1 gol e una parata importante nel primo tempo, un gol nel secondo tempo. Dai Chicco arriveranno sicuramente tempi migliori;
  • 5 Zortea: Impegno e dedizione, ma ancora non la migliore partita;
  • 5,5 Lucumì: Jhon è sempre una presenza importante, si perde David all’inizio (che fa gol) ma onestissima partita e prova a scuotere i compagni;
  • 5,5 Helland : Eivind timoroso all’inizio, ma cresce e da buone sensazioni per il futuro. Voto d’incoraggiamento (5,5 Heggem: pochi interventi, nulla di trascendentale, ma fa il suo);
  • 5,5 Miranda: un altro giocatore di movimento costretto agli straordinari, da premiare l’impegno per tutti i 90 minuti
  • 5 Sohm: due belle giocate, piede che esprime una sua delicatezza, ma ancora poco efficace in fase di contenimento ( 5,5 Ferguson, abbiamo fatto fatica a vederlo in mezzo al campo, ma prova a legare le due fasi);
  • 6 Freuler: uno dei pochi che mantiene la lucidità in campo, ma non basta per il risultato finale;
  • 5 Pobega: Tommaso sente la partita e non è il giocatore di quel 9 dicembre 2024, quando timbrò il 2 a 0 proprio qui, da rivedere (5,5 Moro: un altro giocatore che prova a difendere e cucire) ;
  • 5,5 Orsolini: il suo primo squillo di tromba si sente solo al 50′ del secondo tempo, troppo poco per l’ala rossoblù, anche se nel secondo tempo prova, con vivacità, a impensierire la retroguardia bianconera;
  • 6 Castro: battaglia, spesso da solo, la davanti, senza la possibilità di essere sostituito da una prima punta di ruolo, mezzo punto in più di sostegno (ng Bernrdeschi: uscito per infortunio muscolare, mannaggia!!!);
  • 5 Cambiaghi: prova a fraseggiare con Miranda nei primi minuti del primo tempo, qualche lampo, ma poca efficacia in zona gol (6,5 Rowe: entra e colpisce il palo, continuando la sua partita di grande sostanza, aiutando anche in difesa, indispensabile, il migliore dei suoi);
  •  5 All. Vincenzo Italiano: è complicato oggi poter ottenere molto di più dal suo Bologna. Adesso bisogna resettare (e in fretta) per tornare ad essere quel Bologna che ha giocato una prima parte di stagione da grandissima squadra. E per questo siamo comunque fieri dei noistri ragazzi.Ma ci sono 5 partite da onorare, ci raccomandiamo.

JUVENTUS:

Di Gregorio 6; Kalulu 6, Bremer 6, Kelly 6 ; Holm 6,5 (Thuram 6,5), Locatelli 6,5, McKennie 6, Cambiaso 6; Conceicao 6,5 (Zhegrova 6), Boga 6,5; David 6 (Yildiz 6). All. Luciano Spalletti 6,5

 

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1 Commento

1 Commento

  1. Robertino44

    19 Aprile 2026 at 22:50

    Zortea: 0 cross dalla sua parte; difesa della fascia con zero contributo Orsolini; uniche due occasioni gol arrivano dal suo piede. Miranda = non si e’ visto davanti e purtroppo dietro: gol, cross e quasi gol arrivano dalla sua parte. MA LE PARTITE LE GUARDATE O I VOTI LI DATE AL BAR?

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