Badori, prossima fermata: Primavera

Ci sono percorsi che richiedono tempo e altri che, invece, sembrano accelerare all’improvviso. Quello di Kwesi Sorotu Badori appartiene sicuramente alla seconda categoria. Arrivato a Bologna nel mercato di gennaio, il centrocampista ghanese si è inserito rapidamente nel calcio italiano, trovando spazio nell’Under 18 di Luigi Della Rocca e vivendo, nel giro di pochi mesi, esperienze che molti ragazzi inseguono per anni. Dalla finale Scudetto fino al ritiro di Valles con la prima squadra, il suo cammino ha preso velocità. Adesso, però, arriva una nuova tappa: la prima stagione da protagonista in Primavera agli ordini di Stefano Morrone. Sarà quella decisiva per continuare a dimostrare il proprio valore?

Crescita da protagonista

Il ritiro estivo con Domenico Tedesco ha rappresentato un banco di prova importante, superato con ottime risposte. Le prestazioni offerte in montagna hanno confermato il potenziale del classe 2008, che ora farà ritorno in Primavera per affrontare con continuità un campionato di livello elevato. L’obiettivo sarà ritagliarsi un ruolo centrale nella squadra di Morrone, diventando uno dei punti di riferimento della mediana.

Questo, però, non significa uscire dai radar della prima squadra. Come riportato da “Più Stadio“, nell’articolo di Davide Centonze, Tedesco continua infatti a seguirne il percorso con attenzione e, nel corso della stagione, non è da escludere che possano arrivare nuove convocazioni. Del resto, quanto mostrato nei suoi primi mesi in rossoblù lascia pensare che il suo percorso sia soltanto all’inizio.

L’esordio nella crescita può arrivare subito

Dopo il rientro con il gruppo Primavera, già domenica potrebbe arrivare la prima occasione per indossare la maglia della formazione di Morrone. Al Granarolo Youth Center di Crespellano è infatti in programma l’amichevole contro la Reggiana, con fischio d’inizio alle 10.30, e il centrocampista ha buone possibilità di mettere minuti nelle gambe per iniziare a prendere confidenza con i nuovi meccanismi.

Nelle ultime settimane ha ricoperto il ruolo di mediano nel 4-3-3 di Tedesco e adesso dovrà adattarsi alle richieste del nuovo allenatore. È ancora presto per delineare con precisione l’identità della Primavera rossoblù, ma una cosa appare già piuttosto chiara: Kwesi Sorotu Badori potrà avere un peso importante sia nella fase di non possesso sia nella costruzione dell’azione. Per Morrone rappresenta una novità, considerando che nella passata stagione ha potuto utilizzarlo soltanto nell’ultima, e ormai ininfluente, giornata di campionato a Cremona.

Dall’Under 18 al salto di categoria

La sua avventura in rossoblù, fino a questo momento, si è sviluppata quasi esclusivamente con l’Under 18. Da marzo in avanti ha collezionato otto presenze in campionato, accompagnando la squadra fino alla finale Scudetto contro l’Inter.

Le prime soddisfazioni personali sono arrivate anche sotto porta: il primo gol è stato realizzato l’11 maggio contro il Cesena, mentre il secondo è arrivato nel quarto di finale playoff con l’Atalanta, quando una sua zampata sugli sviluppi di un calcio d’angolo ha dato il via alla rimonta dei rossoblù. Successivamente è rimasto in campo per tutti i 90 minuti della semifinale e per i 120 della finale, conclusa con la sconfitta ai rigori. Un epilogo amaro che, però, non ha cancellato il percorso compiuto dalla squadra di Della Rocca.

Adesso il testimone passa a Morrone. Il nuovo campionato rappresenterà un’occasione preziosa per continuare a crescere e affinare le proprie qualità, che finora hanno già convinto chi lo ha osservato da vicino. E se anche Libra dovesse tornare a disposizione della Primavera, senza restare stabilmente con Tedesco, la coppia di centrocampo formata dai due potrebbe diventare una delle più interessanti dell’intero campionato.

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