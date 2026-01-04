La Coppa Italia: obiettivo che profuma di Europa

Manca un mese esatto, a partire da oggi, alla sfida contro la Lazio di Coppa Italia, partita valida per raggiungere la semifinale della competizione. Gli altri quarti di finale non sono ancora stabiliti; Inter e Napoli, già qualificate, non conoscono i rispettivi avversari: dovranno attendere le sfide, rispettivamente, tra Roma-Torino e Fiorentina-Como. Bologna e Lazio, sono a conoscenza dell’avversario possibile che capiterebbe loro nel caso del passaggio del turno: Atalanta o Juventus.

La Coppa Italia è sinonimo di Europa

Il calendario fittissimo e le prevedibili difficoltà stagionali stanno mettendo a dura prova l’intero organico rossoblù. L’obiettivo è la qualificazione ad una delle coppe europee e, proprio per questo motivo, in campionato è arrivato il momento di spingere sull’acceleratore per non doversi accorgere poi, più in là, che gli avversari sono svaniti e irraggiungibili, perché troppo lontani. Ma la coppa nazionale, oltre al successo e alla portata storica che incorpora può facilitare, a seconda delle ragioni, l’accesso all’Europa. Accadrebbe ciò che è già avvenuto nella scorsa stagione, quella 2024-2025 e di rimando, in quella attuale.

Fu la sera dei miracoli…

Quella notte di maggio, raccontata, glorificata e custodita nei meandri più vivaci del cuore non verrà mai sottovalutata. A ragione, perché questo è uno dei motivi per cui il Bologna in casa contro il Parma, ha gettato il cuore oltre l’ostacolo per vincere il derby, in un periodo negativo del collettivo felsineo. Da lì la qualificazione e la Lazio all’orizzonte. Tutto in due mesi: con i ducali il 4 dicembre, con i romani il 4 febbraio. E Roma rievoca l’eternità del successo rossoblù: la coppa, il titolo, la coccarda sul petto suggeriscono di difendere la vittoria. Un auspicabile dolce finale di stagione passa anche da qui: una finale, la possibilità di vincere un altro trofeo e l’opportunità di qualificarsi in Europa. Non sarà più facile, né più arduo: potrebbe dimostrarsi semplicemente diverso, come quella sera dei miracoli di (quasi) otto mesi fa.

