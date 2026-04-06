Lezioni di Italiano – Scuola Calcio: Rowe, Raimondo e Lo Monaco

Beata gioventù direbbe qualcuno: infatti Jonathan Rowe (22), Antonio Raimondo(22) e Luca Lo Monaco (17) hanno tutta la vita da calciatori davanti e, al momento, sono di proprietà del Bologna Gc 1909. E i numeri di questa stagione direbbero una vita da “possibili predestinati”.

Jonathan Rowe

Iniziamo dal più vecchio: il 30 aprile saranno “solo” 23, ma già con un palmares importante alle spalle, perchè nel 2025, Jonathan è stato Campione d’Europa U21. Nato a Londra, dal 2019 sviluppa il suo percorso all’interno delle giovanili del Norwich City, prima U18, poi U23 e infine prima squadra. Il Norwich City, solo per statistica, è attualmente nono in Championship, la serie B inglese. Nell’agosto 2024 passa al Marsiglia per 14,5 milioni di euro e, nella scorsa sessione estiva di mercato, giunge a Bologna. Arriva a Bologna con la difficile missione di “sostituire” Ndoye, volato al Nottingham Forest.

E allora un parallelo fra i due giocatori, alla loro prima stagione :(dati Transfermarkt)

Dan (2023-24)

34 partite giocate ( Serie A, Coppa Italia ):ù;

):ù; per un totale di 1901 minuti;

2 gol (1 serie A, 1 Coppa Italia);

2 assist

Jonathan (2025-26)

34 partite giocate ad oggi ( Serie A, Coppa Italia, Europa League, SuperCoppa );

); per un totale di 1962 minuti;

6 gol (2 Serie A, 3 Europa League, 1 Coppa Italia);

4 assist

Con almeno 9 partite da giocare e molto in alto nelle gerarchie di Italiano, questi numeri possono essere solo migliorati. Così come il suo valore di mercato: e la Unique Sports Group (la stessa agenzia di Saelemaekers) ha fatto bene a dirottare su una piazza come Bologna il giovane Rowe.

Antonio Raimondo

Iniziamo col dire che Antonio ha appena compiuto 22 anni (18 marzo) e che forse si è mosso troppo presto da Bologna. Nella stagione 2023-24 è volato in B con la Ternana: 34 presenze e 9 gol. Sembrava in rampa di lancio, ma la stagione successiva (2024-25), col Venezia vede il campo in soli 10 partite per soli 102 minuti totali!! Ma Antonio non è il tipo che si abbatte e riparte a gennaio da Salerno. In Campania gioca circa 560 minuti, con un gol, ma è ancora una pallida copia del giocatore visto a Terni.

Ma è questa ultima stagione, a soli 21 anni (teniamolo a mente!), che si consacra con il Frosinone di Alvini (dati Transfermark):

32 partite giocate (Serie B);

per un totale di 2052 minuti;

10 gol

1 assist

e, a campionato in corso, questi numeri possono sicuramente migliorare. Ricordiamo che l’agenzia che lo rappresenta è la World Soccer Agency (la stessa di Calafiori e Jesper Karlsson) e crediamo che sia giunto il momento, per Antonio, di tornare alla base e giocare in Serie A.

Luca Lo Monaco

Finiamo con Luca, ancora 17enne, è in rosa dal novembre 2025. Lo Monaco viene dal vivaio dell’Empoli, quello che negli ultimi anni ha prodotti parecchi talenti che giocano in serie A (anche i nostri Cambiaghi, Casale e Skorupski hanno giocato nell’Empoli Prima squadra, lo sapevate?). E’ un trequartista, che può giocare a centrocampo e anche come seconda punta: dovunque ha giocato in questa stagione ha sempre fatto bene.

Luca, aggregato prima alla U20 e poi alla Primavera (come fuoriquota), si è presentato così (dati Transfermarkt):

27 partite giocate (17 Primavera, 1 Coppa Primavera, 11 U20);

per un totale di 1838 minuti;

14 gol (8 in Primavera, 6 in U20);

5 assist (4 in Primavera, 1 in U20)

Avendo ancora 17 anni, diciamo solo che potrebbe avere un futuro da predestinato. Ma fermiamoci qua e lasciamolo crescere.

Rowe Raimondo Lo Monaco, ma non solo

E sappiamo che dietro Rowe, Raimondo e Lo Monaco ci sono altri giovani pronti a fare la gloria del club rossoblù. Passo dopo passo, finalmente anche le giovanili iniziano a produrre elementi per la prima squadra.

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