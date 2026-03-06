Saelemaekers a DAZN: «Bologna primo passo importante in carriera»

Se pensi a lui, qui a Bologna, non puoi non far riferimento all’emozionante stagione 2023/2024, quella culminata con la qualificazione in Champions League dei Rossoblù. Qualificazione raggiunta anche grazie al suo contributo. Alexis Saelemaekers è stato intervistato da DAZN per uno speciale sulla sua carriera, e non poteva mancare un passaggio sulla seconda esperienza dopo il Milan in Italia: proprio quella sotto le Due Torri, in una stagione storica.

Le parole di Alexis Saelemaekers a DAZN sul Bologna

L’ultimo protagonista di Inedito, speciale disponibile sull’app DAZN, è stato Alexis Saelemaekers. L’attuale esterno del Milan si è raccontato ai microfoni del broadcaster detentore dei diritti della Serie A Enilive, ripercorrendo le tappe della sua carriera fino a questo momento. Una di queste, tutt’altro che banale, è quella della stagione 2023/2024 a Bologna. «Bologna in una parola? Direi sorpresa. Ero in un momento in cui mi sono sentito messo un po’ dal Milan, anche per colpa mia. Non mi sentivo più me stesso».

L’ex numero 56 del Bologna prosegue: «Quando sono arrivato al Bologna ho pensato “adesso faccio la differenza”, arrivando dal Milan in una squadra, diciamo, un po’ più piccola. Quando sono arrivato i giocatori attorno a me lavoravano così tanto per arrivare a un alto livello che mi hanno fatto capire quanto fosse importante. All’inizio capire questa cosa era dura, mi faceva innervosire ed ero molto più emotivo sul campo. Bologna, secondo me, è stato il vero primo passo importante della mia carriera».

L’esperienza di Saelemaekers in Rossoblù

Un analisi lucida quella di Alexis Saelemaekers nel parlare della sua esperienza a Bologna, con parole che riflettono esattamente il suo andamento durante quella stagione. Si, perché il “nervosismo” citato dal diretto interessato sembrava riflettersi nelle prime uscite in maglia Rossoblù, o, se vogliamo, nel primo periodo sotto le Due Torri del belga. Proprio con l’etica del lavoro di quel Bologna, guidato allora da Thiago Motta, lo stesso Saelemaekers è diventato pian piano sempre più centrale con il proseguire della stagione, e i numeri sono lì a dimostrarlo: dalla partita contro la Salernitana del dicembre 2024, al primo assist contro il Genoa a gennaio, è stato sempre un crescendo il suo livello di prestazione, terminando quella stagione con 4 gol e 3 assist in Serie A, e soprattutto con la gioia della qualificazione in Champions League del Bologna dopo 50 anni.

