LIVE – Inter-Bologna: i nerazzurri passano 3-1

Primo impegno del 2026 per il Bologna che al “Meazza” sfida un Inter determinata a riscattare lo sgambetto subito in Supercoppa italiana meno di due settimane fa e non solo. Italiano rilancia capitan Ferguson dal primo minuto e sceglie Rowe al posto di Orsolini. Qualche cambio anche tra i nerazzurri, coppia d’attacco Thuram-Lautaro confermatissima.

Secondo tempo

94′ – Triplice fischio. l’Inter batte il Bologna 3-1 che rimane a quota 26 punti in classifica.

92′ – Sucic serve Esposito in area che spara alto.

90′ – Quattro minuti di recupero.

88′ – Ammonito Lykogiannis, trattenuto fallosamente Esposito.

83′ – GOL DEL BOLOGNA! Castro ruba il tempo alla difesa interista sul traversone dalla sinistra di Lykogiannis e segna il gol della bandiera.

83′ – Spazio per il giovane Lavelli a sostituire Thuram.

79′ – Si rivede in campo Freuler, entra al posto di Odgaard.

78′ – Ammonito Rowe per fallo su Mkhitayan.

75′ – Altro doppio cambio nerazzurro: Esposito e Carlos Augusto per Lautaro Martinez e Bastoni.

74′ – Terzo gol dell’Inter. Calcio d’angolo dalla destra di Di Marco, pallone sporcato dalla difesa e spalla di Thuram per il 3-0 che mette il punto esclamativo sulla sfida.

72′ – Ammonito Vitik, entrata scorretta su Lautaro.

71′ – Mkhitayan in mezzo per la testa di Thuram, blocca Ravaglia.

68′ – Primi cambi per l’Inter: Mkhitayan e Sucic entrano al posto di Barella e Calhanoglu. Nel Bologna dentro Orsolini e Zortea per Cambiaghi e Holm.

63′ – Ammonito Barella, falloso su Pobega.

61′ – Ancora Ravaglia! Pallone al limite per Martinez, il portiere rossoblù si impone sull’attaccante poi Heggem allontana sulla linea di porta.

52′ – Tris sfiorato! Thuram in mezzo per Lautaro lasciato solo che a tu per tu con Ravaglia centra la traversa.

49′ – Raddoppio nerazzurro. Sul calcio d’angolo successivo, il traversone di Calhanoglu è preciso per la testa di Lautaro Martinez che incorna e segna il 2-0.

48′ – Nuovo pericolo Inter: Di Marco entra in area e va al tiro, Ravaglia devia di piede.

47′ – Subito in mostra Pobega. Pallone recuperato sulla trequarti, sfera a Castro che conclude sull’esterno della rete.

46′ – Si riparte. Doppio cambio nel Bologna, dentro Pobega e Vitik per Moro e Lucumì.

La cronaca di Inter-Bologna: primo tempo

47′ – Finisce il primo tempo: decide la rete di Zielinski al 39′.

45′ – Sono due i minuti addizionali.

44′ – Serpentina di Lautaro con entrata in area palla al piede, Ravaglia in uscita ci mette una pezza.

39′ – Gol dell’Inter. Combinazione in velocità Thu-La, l’argentina si libera della difesa e serve Zielinski che dal limite scarica a botta sicura in porta e fissa l’1-0.

33′ – Brivido Bologna! Cross di Moro in area per la testa di Odgaard, pallone appena a lato.

30′ – Ammonito anche Bastoni, irregolare su Rowe. Monta nervosismo sul verde.

29′ – Ammonito Calhanoglu per proteste.

26′ – Timida reazione rossoblù. Rowe tenta il diagonale da media distanza, blocca Sommer.

25′ – Altra paratona del 13 bolognese. Sul corner spizzata di Bastoni di testa, Ravaglia salva d’istinto e di coscia sulla linea.

24′ . Si torna presso l’area di Ravaglia. Azione insistita in avanti, Calhanoglu va al tiro da fuori, il portiere rossoblù devia in tuffo in angolo.

23′ – Scintille tra Bastoni e Ferguson, Guida li richiama entrambi all’ordine

19′ – Lautaro ruba palla a Lucumì sulla trequarti, rasoterra in area per Thuram, Heggem chiude provvidenzialmente.

9′ – Nuovo pericolo nerazzurro! Suggerimento in profondità di Lautaro per Thuram, Ravaglia mette un pezza anche sul piattone del francese.

6′ – Acuto Inter! Cross in mezzo all’area, pallone che arriva sui piedi di Martinez che tira a botta sicura. Grandi riflessi di Ravaglia respinge il tentativo del capitano interista.

3′ – Scontro di gioco tra Heggem e Lautaro. Il capitano dell’Inter rimane a terra, infortunio al dito fasciato dallo staff medico nerazzurro.

2′ – Partenza convinta dei rossoblù, subito in pressing offensivo.

1′ – Comincia Inter-Bologna: posticipo della 18° giornata di Serie A.

Tabellino

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni (dal 75′ Carlos Augusto); Luis Henrique, Barella (dal 68′ Mkhitayan), Calhanoglu (dal 68′ Sucic), Zielinski, Di Marco; Lautaro Martinez (dal 75′ Esposito), Thuram (dall’83’ Lavelli). All.Chivu. A disp: Joseph Martinez, Taho, De Vrij, Acerbi, Frattesi, Cocchi, Cinquegrano.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm (dal 68′ Zortea), Lucumì (dal 46′ Vitik), Heggem, Lykogiannis; Moro (dal 46′ Pobega), Ferguson; Rowe, Odgaard (dal 79′ Freuler), Cambiaghi (dal 68′ Orsolini); Castro. All.Italiano. A disp: Pessina, Franceschelli, Casale, Immobile, Dallinga, De Silvestri, Dominguez, Miranda, Sulemana, Fabbian.

Reti: 39′ Zielinski (I), 49′ Lautaro Martinez (I), 74′ Thuram (I), 83′ Castro (B)

Ammoniti: Calhanoglu (I), Bastoni (I), Barella (I), Vitik (B), Lykogiannis (B)

Espulsi: –

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook