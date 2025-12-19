LIVE! Primo tempo: Bologna-Inter 1-1

Esordio assoluto per il Bologna nella competizione; diverso invece lo storico dell’Inter, che vanta otto trionfi in Supercoppa Italiana. Le squadre arrivano allo stadio Al-Awwal Park di Riad in condizioni diametralmente opposte. I rossoblù reduci da due sconfitte consecutive in casa (subite per mano di Cremonese e Juventus), dopo averne fatto un fortino, sia in Serie A che in Europa. I nerazzurri hanno riguadagnato la vetta solitaria della classifica dopo l’ultima giornata di campionato. L’unico altro precedente su campo neutro tra le due squadre risale allo spareggio scudetto del 1964: il Bologna diventò campione d’Italia per la settima volta nella sua storia.

Primo tempo

Finisce qui la prima frazione di gioco della semifinale di Supercoppa Italiana! A Thuram risponde Orsolini su calcio di rigore.

50′ – Clamorosa occasione per l’Inter: tiro di Dimarco e goffa deviazione di Lucumì che sfiora l’autorete.

45′ – Saranno 5 i minuti di recupero della prima frazione di gioco.

40′ – Esce Bernardeschi, al suo posto entra in campo Rowe.

39′ – Orsolini richiama la panchina per Bernardeschi. Il numero dieci è a terra dolorante, possibile problema alla spalla.

35′ – Orsolini pareggia per il Bologna! L’esterno marchigiano trasforma il penalty tirando forte e centrale, Martinez battezza l’angolo destro.

34′ – Calcio di rigore per il Bologna!

31′ – Lucumì a terra dolorante ma attenzione al possibile intervento del Var: Bisseck tocca con la mano nella propria area di rigore.

30′ – Ennesimo calcio d’angolo per il Bologna. Pobega anticipa tutti senza trovare lo specchio della porta. Si riparte da rimessa dal fondo.

26′ – Grande parata di Ravaglia su Zielinski prima e Bonny poi: tutto fermo per fuorigioco.

22′ – Grandissima occasione del Bologna! Sfondano i rossoblù sulla fascia destra con Odgaard e Holm; il terzino svedese crossa con la punta a rimorchio, trovando Bernardeschi che calcia potente ma troppo centrale.

19′ – Bologna che continua ad aggredire alta. Ottima partita in questi primi venti minuti, marchiati però dalla doccia gelata iniziale. Inter in palese affanno per via dell’organizzazione rossoblù.

13′ – Il Bologna trova ora spazi, geometrie e fiducia. Inter in difficoltà sul pressing rossoblù.

10′ – Bellissima azione del Bologna orchestrata da Orsolini,Pobega e Odgaard. I felsinei spaventano i meneghini, Martinez interviene e mette la palla in corner.

6′ – Primo squillo dei rossoblù: Odgaard guadagna corner da posizione pericolosa; sul calcio d’angolo Orsolini non impatta bene la sfera di gioco.

4′ – Occasione per Bonny, ma era fuorigioco netto. Il Bologna colpito a freddo deve trovare le distanze e la fiducia che hanno accompagnato i rossoblù al match.

2′ – Vantaggio dell’Inter. Recupero altissimo di Bastoni che poi spacca in due tutto il Bologna. Cross delicatissimo in mezzo all’area dove Thuram impatta perfettamente e trafigge Ravaglia. 0-1 per i nerazzurri.

Dopo le classiche foto di rito ed il lancio della monetina, inizia la partita!

Tabellino

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Bernardeschi (dal 40′ Rowe); Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano A disposizione: (Franceschelli, Pessina, Lykogiannis, De Silvestri, Tomasevic, Vitik, Zortea, Ferguson, Sulemana, Fabbian, Dominguez, Cambiaghi, Dallinga, Rowe, Immobile)

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny. Allenatore: Cristian Chivu A disposizione: (Sommer, Taho, Akanji, Carlos Augusto, Cocchi, Sucic, Cinquegrano, Frattesi, Calhanoglu, Diouf, Kaczmarski, Esposito, Lautaro Martinez)

Reti: 2′ Thuram (I), 35′ rig. Orsolini (B)

Ammoniti –

Espulsi –

Arbitro: Chiffi

