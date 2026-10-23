Lontano da Casa – Raimondo ancora MVP, in gol Corazza e Anatriello

Ecco un nuovo episodio di Lontano da Casa, la rubrica che si occupa dei giocatori del Bologna in prestito in altre squadre.

Come se la stanno cavando i giocatori del Bologna in prestito in Serie A e all’estero

Il Frosinone di Antonio Raimondo, capocannoniere del torneo con 7 reti nelle prime 7 giornate, arriva dalla vittoria per 4 a 2 conquistata contro il Sassuolo. La tripletta del centravanti romagnolo di proprietà del Bologna ha fatto volare i ciociari al sesto posto della classifica da neopromossi. Wisdom Amey, invece, è entrato a gara in corso, per un totale di 14′ giocati e 3 presenze (di cui nessuna da titolare). Anche nelle file neroverdi, però, troviamo un altro rossoblù in prestito: Benjamin Dominguez è salito al 67′ della scorsa partita e finora ha all’attivo 5 presenze in campionato.

Per quanto riguarda i giocatori rossoblù militanti in squadre estere, quello che ha il rendimento migliore è Jesper Karlsson. L’attaccante svedese ha collezionato 4 presenze, un assist e il 50% di titolarità con gli svizzeri del Servette, squadra di Ginevra. Anche il difensore venezuelano Joaquín Sosa, in prestito al Colo-Colo, ha buoni numeri: per lui 20 presenze e un gol. Infortuni, invece, per Thijs Dallinga (in prestito al Colonia) e Thomas Gillier (in forze al CF Montréal). Come scrivevamo di recente, l’olandese ha rimediato la rottura del crociato e probabilmente ha finito anzitempo la sua stagione, mentre il portiere cileno ha subito un intervento chirurgico alla spalla a metà ottobre che lo terrà fuori fino alla fine della stagione di MLS.

Serie B: 100% di titolarità per Tomasevic, Stivanello e Ilic, Caccavo ancora fermo a zero presenze

Molti anche i giovani talenti rossoblù in prestito in Serie B. Il Mantova di Bodin Tomasevic è secondo in classifica, con il montenegrino che si sta ritagliando un ruolo da protagonista: per lui 7 partite, tutte da titolare, e una rete all’attivo. La quinta posizione è occupata dal Südtirol di Riccardo Stivanello (7 presenze e 100% di titolarità) e Niklas Pyyhtiä (ancora fuori per un infortunio subito dopo la prima giornata di campionato).

Il Cesena di Mihajlo Ilic è scivolato in dodicesima posizione. Ciononostante, il rendimento del difensore serbo è notevole: per lui 7 presenze e il 100% di titolarità. partite giocate dal primo minuto, il difensore serbo si conferma uno dei grandi titolari della squadra romagnola. Diciassettesima posizione per il Vicenza di Tommaso Corazza: il difensore bolognese, formatosi nella Primavera rossoblù, ha collezionato 5 presenze, condite da un assist e 2 gol. Dopo la rete arrivata contro la Juve Stabia, il classe 2004 ha segnato anche nel 2-2 ottenuto sabato scorso contro il Benevento. E proprio la Juve Stabia è riuscita a conquistare qualche posizione, salendo dall’ultimo al diciottesimo posto. Luigi Caccavo, però, è ancora fermo e zero presenze. Diciannovesimo e penultimo posto, infine, per il Catanzaro di Federico Cassa (ancora a zero presenze con la squadra calabrese dopo l’esperienza all’Atalanta Under 23).

Serie C: Anatriello ancora in gol, Ebone e Menegazzo protagonisti

Il popolo rossoblù, però, tiene gli occhi puntati anche sulla Serie C, dove militano moltissimi giocatori in prestito dal Bologna. L’Alcione Milano del portiere Francesco Raffaelli (una presenze e un gol incassato) è settimo nel Girone A. Il Lumezzane (dodicesimo in classifica) è particolarmente seguito grazie alla presenza di Gennaro Anatriello (5 gol e 2 assist in 10 partite), Tommaso Ebone (2 gol e 2 assist in 10 presenze) e Lorenzo Menegazzo (2 assist in 10 presenze). Nella stessa squadra gioca anche Davide Baroncioni (5 presenze), per il quale il Bologna ha il diritto di recompra. Nel Carpi, sedicesimo nello stesso girone, troviamo poi Luca Nesi, terzino che si è fatto notare con il Bologna Primavera: per lui 4 presenze, di cui 2 da titolare.

Al settimo posto del Girone B troviamo il Perugia di Dimitar Papazov (7 presenze e un assist). Sedicesimo posto per l’Ostiamare di Flavio Ferrari: il talentuoso attaccante del Bologna Primavera, però, non è mai sceso in campo finora. Diciannovesimo (nonché penultimo) posto per il Gubbio: il portiere Nicola Bagnolini ha incassato 15 gol incassati e collezionato zero clean sheet in 8 partite di campionato.

In quindicesima posizione del Gruppo C troviamo infine i pugliesi del Casarano, nel quale gioca il centrocampista canadese Antoine N’Diaye (a quota 3 presenze e 50′ giocati).

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