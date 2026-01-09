Skorupski: un ultimo test prima del ritorno in campo

Sono passati esattamente due mesi da quel 9 novembre in cui Lukasz Skorupski ha dovuto abbandonare il campo durante il match contro il Napoli nei primissimi minuti di gioco. All’8′ infatti, il polacco rimediò uno strappo alla coscia chiamando subito il cambio. Al suo posto, esordì l’ancora diciassettenne Massimo Pessina, in una gara dal finale a dir poco straordinario.

Ma se il 2-o contro il Napoli fu una vera favola, meno piacevoli furono i risultati degli esami a cui si sottopose Skorupski: lesione di medio-alto grado della coscia destra con tempi di recupero di circa 45 giorni.

Skorupski: a inizio settimana l’ultimo (si spera) esame

Da quel momento, il numero 1 ha saltato sette gare di campionato (otto con quella di domani a Como), due di Europa League, la partita di Coppa Italia contro il Parma, e ovviamente semifinale e finale di Supercoppa Italiana a Riyadh.

A inizio settimana prossima però, le cose potrebbero finalmente cambiare. Questo lunedì infatti, il portiere polacco si sottoporrà ad esame medico di controllo. Se l’esito confermerà le sensazioni positive degli ultimi giorni, allora il portiere rossoblù potrebbe rientrare in gruppo nell’immediato.

Già nell’allenamento di ieri, Lukasz ha lavorato parzialmente in gruppo, e ora l’obiettivo è quello di tornare tra i convocati già a partire dalla gara di giovedì prossimo contro il Verona, per poi essere titolare nel successivo impegno contro la Fiorentina.

Senza il polacco, Ravaglia si è dimostrato miracoloso in più occasioni

L’assenza di Skorupski se non altro, ha dato spazio al “cinno” Federico Ravaglia. Il secondo portiere di Bologna si è confermato miracoloso in più di un’occasione. Qualche errore lo ha commesso certo, come l’uscita sbagliata che ha portato al pareggio del Sassuolo al Dall’Ara, ma è stato soprattutto grazie a lui se la difesa rossoblù, in quest’ultimo periodo in crisi, ha avuto meno danni del previsto.

L’affidabilità di Ravaglia permetterà a Italiano di alternare i portieri anche in seguito al rientro di Skorupski: una necessità per far fronte ai numerosi impegni.

